Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo “Di giorno nemmeno una carezza”/ Lo sfogo

Antonella Fiordelisi tuona contro Edoardo Donnamaria: “Durante il giorno non vuole farsi vedere dai suoi amici…”

Antonella Fiordelisi continua ad essere tra le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, complice il suo carattere fumantino e le continue discussioni con Edoardo Donnamaria. I due hanno iniziato una storia d’amore proprio all’interno del reality, ma fin dal primo giorno la relazione è apparsa piuttosto turbolenta. Più alti che bassi, con Antonella Fiordelisi spesso complice di atteggiamenti poco apprezzati da Edoardo che ha più volte preso le distanze dalla fidanzata.

Nelle ultime settimane Antonella Fiordelisi era arrivata alla conclusione che non vi fosse futuro per la storia, cercando per l’appunto di allontanarsi definitivamente da Edoardo Donnamaria. Nel corso delle ultime puntate la situazione si era però raffreddata, con un evidente riavvicinamento per entrambi. Le ultime ore hanno però messo in evidenza il ritorno delle ostilità, complice le presunte mancanze lamentate da Antonella Fiordelisi. La giovane, in un video circolato sui social è vista lamentarsi in maniera piuttosto stizzita con Daniele Del Moro. “Di giorno non mi accarezza, nemmeno un bacio, nulla”, si lamenta così Antonella, alludendo ad un cambio di atteggiamento in piena notte. “Alle 4.30 di notte mi dice che sono bella…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, storia d’amore di nuovo al capolinea? “Durante il giorno sei impegnata a litigare con tutti”

Le liti tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono ormai una costante dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, nonostante sia altrettanto evidente l’amore che li lega. Un video circolato in rete in queste ore, oltre alle dirette giornaliere in onda su Mediaset, hanno evidenziato l’ennesimo motivo di scontro tra i due protagonisti del reality, con Antonella che si è sfogata prima con Daniele e poi direttamente con lui.

Davanti ad altri coinquilini infatti, Antonella Fiordelisi ha voluto affrontare la questione con il diretto interessato. Il problema è stato posto proprio come in precedenza, lamentando la mancanza di attenzione riscontrata durante le ore diurne, con un cambio di tendenza che puntualmente, secondo la ragazza, arriverebbe sempre di notte. “Di giorno non vuoi farti vedere vicino a me, sei sempre lontano”, ha ribadito Antonella, ma la risposta di Edoardo Donnamaria non si è fatta attendere. “Non è colpa mia se durante il giorno sei impegnata a litigare con tutti“, queste le parole del concorrente del GF Vip, palesemente stizzito per le continue discussioni della fidanzata con diversi coinquilini.











