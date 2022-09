Antonella Fiordelisi è scontro con Pamela Prati:”Non fa niente”/ Stasera il confronto?

Antonella Fiordelisi contro Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022

Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha avuto già da ridire sui comportamenti di Pamela Prati. A pochissimi giorni dal debutto, scoppiano già i primi diverbi e incomprensioni nella casa più spiata d’Italia. La ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha avuto da ridire sul comportamento di Pamela Prati giudicata poco collaboratrice con il resto dei vipponi. A difendere la showgirl è intervenuto Charlie Gnocchi dicendo: “a volte non hai la sensibilità di capire che è una signora”. La schermitrice però non ci sta e ribatte: “Questo mica vuol dire che non deve fare niente però”.

Antonella Fiordelisi critica Pamela Prati al GF Vip: "Non si integra"/ "Non sta mai col gruppo!"

Le parole della Fiordalisi hanno incontrato il favore del pubblico che sui social ha scritto: “non mi piace Antonella ma ha ragione”, mentre un altro ha precisato “a ha ragione!! Ma le nostre mamma mica non lavano piatti, puliscono etc ma boh ma che vuol dire”. Che dire sicuramente ne vedremo delle belle tra le due!

Antonella Fiordelisi punge Pamela Prati al GF Vip/ "Lei una signora? Non vuol dire che non deve fare niente!"

Antonella Fiordelisi al GF VIP 7: perchè è famosa?

Ma chi è Antonella Fiordelisi e perchè è famosa? Dopo aver vinto diversi titoli nella scherma, Antonella è diventata famosa in tv per essere stata fidanzata con Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island. Una storia d’amore passionale e tormentata conclusasi con un tradimento e il perdono della modella. Nel 2021 però i due si lasciano definitivamente. Poco dopo il suo nome diventa molto chiacchierato nell’ambiente del gossip per dei flirt con Akash Kumar, modello ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, e anche con Ignazio Moser.

Antonella Fiordelisi ex fidanzati, da Francesco Chiofalo a Gianluca/ Tutti gli amori

La grande popolarità arriva quando pubblica su Instagram uno scatto in cui Gonzalo Higuain le chiede delle foto del lato B con la modella che replicò dandogli del “malato”. Ora a distanza di anni per Antonella è arrivato il momento di farsi conoscere nella casa del GF VIP 7!











© RIPRODUZIONE RISERVATA