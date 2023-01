Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati/ Colpa di Oriana?

Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordalisi si dicono addio: spunta l’ombra di Oriana

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, sembra chiara la piega presa dalla relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due sembrano essere arrivati ad un punto di non ritorno, entrambi convinti che per la loro storia non vi sia più futuro. L’ago della bilancia, dal punto di vista di Antonella, sarebbero state le scarse attenzioni ricevute e la poca personalità di Edoardo.

Secondo quanto riferito dalla stessa Antonella, interpellata da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata, sembrerebbe emergere il coinvolgimento di Oriana tra i motivi della separazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. In particolare, Antonella ha confessato in diretta un dettaglio sfuggito alle telecamere, capace di confermare le sue convinzioni in merito alla fine della sua storia con Edoardo. Per l’appunto, la vippona ha posto l’attenzione sull’atteggiamento di Edoardo in riferimento ad una piccante provocazione di Oriana.

Antonella Fiordelisi è stata letteralmente un fiume in piena nel corso dell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip. Il presentatore non ha potuto fare a meno di porre l’accento sulle recenti liti tra i due, che hanno portato alla definitiva separazione. La donna ha continuato ad accusare Edoardo Donnamaria come già visto nel corso delle settimane: “Lui tutto il giorno non mi considerava, la notte viene per stare con me perchè gli amici suoi non lo vedevano”.

Antonella Fiordelisi ha poi sganciato una vera e propria bomba su Edoardo Donnamaria, alludendo ad un comportamento irrispettoso da parte sua e provocatorio da parte di Oriana. “Lei gli ha messo una mano sul pacco, lui si è messo a ridere“. La vippona ha poi aggiunto: “Una persona così non la voglio ora. Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia”. Tra lo stupore del pubblico e dei coinquilini, Edoardo si è limitato a irridere le accuse aggiungendo: “Io speravo solo che Antonella si rendesse conto di aver sbagliato, che mi chiedesse scusa“.











