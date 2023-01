L’Isola dei Famosi 2023, rumors sul cast/ Alex Belli con Delia Duran, Pamela Prati e…

L’Isola dei Famosi 2023: Alex Belli e Delia nel cast? E spunta Pamela Prati…

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe portare con sé numerosi cambiamenti ed altrettante sorprese. Il settimanale Nuovo Tv ha rivelato come Ilary Blasi abbia tutta l’intenzione di avviare una rivoluzione nel cast, a cominciare dal ruolo di Alvin e dal possibile clamoroso innesto che risponde al nome di Can Yaman. Intanto, però, la conduttrice sta sondando anche i primi nomi dei naufraghi che popoleranno l’Honduras. E, anche in questa edizione, i concorrenti gareggeranno in coppia sulla scia della novità introdotta nella precedente stagione.

Come riporta il settimanale, tra le coppie su cui si vocifera spicca quella composta da Alex Belli e Delia Duran. Dopo essere stati protagonisti al Grande Fratello Vip l’anno scorso, potrebbero rilanciarsi in tv in un nuovo reality. Stesso, papabile destino anche per Pamela Prati e Marco Bellavia: la coppia, conosciutasi nel reality di Alfonso Signorini in onda in questi mesi, potrebbe sbarcare in Honduras ad aprile all’insegna di una nuova avventura tv.

L’Isola dei Famosi 2023: i rumors su Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi

Tra i possibili nomi snocciolati dal settimanale Nuovo Tv, spicca anche una coppia mamma-figlia piuttosto nota: Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. La compagna di vita e la figlia di Al Bano (quest’ultima è di recente intervenuta su una sua possibile partecipazione), potrebbero rivelarsi la vera sorpresa de L’Isola dei Famosi 2023. Infine, gli altri due nomi che sono stati fatti sono quelli di Dayane Mello, ormai volto noto dei reality, e Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un altro!.

Tutti nomi dall’elevato potenziale e che, leggendoli, potrebbero rivelarsi sorprendenti: tuttavia, per il momento, si tratta solo di indiscrezioni. Quello che però sembra ormai certo è che anche quest’anno verrà confermata la formula delle coppie, che tanto successo ha avuto nella scorsa edizione. Guendalina ed Edoardo Tavassi, ma anche Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, sono stati grandi protagonisti l’anno scorso: per questo L’Isola dei Famosi 2023 avrebbe deciso di puntare nuovamente sugli accoppiamenti.

