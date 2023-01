Antonella Fiordelisi fischiata in studio al GF Vip/ La reazione: “A me interessa…”

Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi fischiata dal pubblico in studio

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di ieri si è consumata la rottura definitiva tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due concorrenti hanno preso strade separate e negli ultimi giorni se ne sono dette di tutti i colori, tra continue reciproche provocazioni. Nel corso del dibattito in Casa, il clima si è subito infuocato al punto che Alfonso Signorini è dovuto intervenire per comprendere le posizioni di entrambi. In particolare, il conduttore ha rivolto alla concorrente una domanda: “Ma tu Antonella, rispondi sinceramente: quanto agisci per istinto e quanto agisci per dinamica, strategia?“.

Immediata la risposta della Fiordelisi: “Dinamica e strategia zero, istinto tanto purtroppo, ma questa cosa a loro rode“. Tuttavia la sua dichiarazione non ha affatto trovato d’accordo il pubblico, che ha rumoreggiato in maniera piuttosto plateale tra boati e fischi. “Qua il pubblico non è molto d’accordo” le fa notare il conduttore. La concorrente a quel punto risponde: “Alfonso, io non dirò più la mia da questo momento in poi“. Il conduttore però la invita a continuare a dire la sua: “No ma devi dirlo, anche se può essere scomodo“.

Antonella Fiordelisi e la reazione ai fischi: “A me interessa il pubblico fuori…“

Anche in Casa molti concorrenti hanno rumoreggiato alle affermazioni di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. Da Oriana Marzoli a Edoardo Tavassi (che l’hanno duramente criticata in puntata) con quest’ultimo che ha ironizzato: “Antonella ha sentito il pubblico che le va contro e adesso ha un momento di panico“. A detta di molti, dunque, la Vippona non agirebbe per istinto ma solo per tattica e strategia, e anche una buona fetta di pubblico (lo stesso che una settimana fa l’ha eletta come preferita al televoto) sembra ora aver cambiato idea sul suo conto.

Tuttavia Antonella ha avuto una reazione ai fischi del pubblico, non in diretta ma durante uno stop pubblicitario. Parlando con Dana, avrebbe infatti rivelato: “A me interessa del pubblico fuori, non di quello in studio“. Su Twitter numerosi utenti hanno riportato l’affermazione della Fiordelisi, criticandola anche con ironia: “Ad Antonella “a me interessa il pubblico fuori” NewsFlash : fuori hai tutti contro“. E anche: “Antonella ha appena detto “a me interessa del pubblico fuori, non di questi qua”, ma dai Antonella non lo avevamo capito“.

