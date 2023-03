Antonella Fiordelisi “mai stata bullizzata al GF Vip”/ “Sono stata male perché…”

Antonella Fiordelisi al GF Vip: la settimana al fianco di Edoardo Donnamaria

Al via la semifinale del Grande Fratello Vip 2022. A inizio puntata, Alfonso Signorini ne approfitta subito per salutare le sue opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e la regina dei social Giulia Salemi. Ma a prendersi subito la scena è Antonella Fiordelisi, che riceve i saluti del conduttore per poi spiegare come sono andati questi giorni, dopo essere tornata alla realtà in seguito all’eliminazione. “La settimana è andata benissimo, non mi sono mai staccata da Edoardo. Sono rinata“. ha confessato.

Gianni Minà, come è morto/ Ultime notizie, era affetto da una malattia cardiaca

La schermitrice, in effetti, negli ultimi giorni ha avuto modo di stare spesso a contatto con Edoardo Donnamaria. Il loro amore, sbocciato nella Casa di Cinecittà, è destinato a proseguire anche fuori. E a dimostrarlo sono le numerose dediche social che si sono scambiati in questi giorni, le romantiche cene di coppia e i viaggi tra Milano e Roma, le città in cui vivono.

Colivicchi: "Colesterolo? Occhi ai valori"/ "Dieta con frutta e verdura per ridurlo"

Antonella Fiordelisi: “Mai stata bullizzata, stavo male perché…“

Tuttavia Antonella Fiordelisi ha voluto prendere parola anche su quanto di recente accaduto al Grande Fratello Vip 2022. Ha fatto parecchio rumore, infatti, la decisione della madre di invitare il fandom della figlia a non votare per salvarla, condannandola di fatto all’eliminazione. Decisione motivata dai malumori della ragazza che, dopo la squalifica di Donnamaria, si era sentita sempre più sola nella Casa e poco compresa dai compagni e integrata nel gruppo.

“Ho avuto modo di vedere tutto quello che è successo, anche con mia madre da fuori. Infatti ne approfitto per chiedere scusa, perché non c’entro io ma mia madre in questo caso“, ammette la ragazza. E, a seguire, nega di aver mai subito bullismo nella Casa, essendo ben altra cosa: “Io non sono mai stata bullizzata, perché parlare di bullismo è altro, è prepotenza e abuso di potere e questo non c’è stato“. E spiega, infine, per quale motivo abbia tanto sofferto nell’ultimo periodo vissuto a Cinecittà: “Io sono stata male perché mi mancava Edoardo, e forse questo la mia famiglia non l’ha capito. Infatti ho preso un po’ le distanze, ma spero di chiarire presto con mia madre perché comunque l’ha fatto per il mio bene“.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 27 marzo 2023: le cinquine

© RIPRODUZIONE RISERVATA