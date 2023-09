Antonella Fiordelisi nuova concorrente di Pechino Express?/ “Può essere che mi vedrete in Tv…”

Antonella Fiordelisi, tra GF Vip Party e Ballando “spunta” Pechino Express

Quando mancano ormai pochi giorni all’esordio della nuova edizione del Grande Fratello, sono i protagonisti della precedente edizione a dominare ancora la scena tra aneddoti social e indiscrezioni su presente e futuro professionale. In particolare, nelle ultime ore è iniziata a circolare una concreta possibilità per Antonella Fiordelisi nell’ambito del contesto televisivo. Dopo le vicissitudini sentimentali con Edoardo Donnamaria, è lecito credere che al centro della sua vita siano tornati gli impegni professionali e l’importanza delle sue ambizioni.

Come anticipato, sembra bollire in pentola qualche grande novità per Antonella Fiordelisi in riferimento al suo futuro professionale. L’ex volto del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato – intervistata da Tag24 – di essere pronta ad una nuova esperienza. “Se condurrò il GF Vip Party? No, ma può essere che mi vedrete in televisione! Ballando con le stelle? Magari tra qualche anno si, perché no? Poi a me piace ballare”.

Antonella Fiordelisi ha dunque annunciato, seppur in maniera non proprio diretta, una possibile nuova esperienza televisiva dopo il successo conquistato al GF Vip. La giovane ha escluso le opzioni più gettonate, ma il rumor dominante delle ultime ore è riferito – come riporta Biccy – ad un suo possibile ingresso nel cast della nuova edizione di Pechino Express. Sull’eventualità, come spiega il portale, sarebbe arrivata un’ulteriore testimonianza da parte di Gabriele Parpiglia.

“Era tutto pronto; Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di Pechino Express“. Inizia così il retroscena scritto da Gabriele Parpiglia sul portale da lui curato – come riporta Biccy – che poi aggiunge: “Poi all’improvviso tutto si è stoppato; ed è successo quando Alessandro Basciano ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie. Questo perché una nuova esperienza lontana da casa” – spiega parpiglia – “Con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa, non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre – figlia“. Chiaramente – se tutto fosse confermato – non è detto che in assenza di Sophie Codegoni non ci sia comunque spazio per Antonella Fiordelisi a Pechino Express.











