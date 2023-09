Joe Jonas e Sophie Turner: il cantante ha chiesto il divorzio/ Il retroscena sulla rottura

Joe Jonas e Sophie Turner, un’altra coppia di star giunge al capolinea

Una celebre coppia dello star system sembra essere ad un passo dal divorzio: si tratta di Joe Jonas e Sophie Turner. Come riporta TgCom24, da diverse settimane correvano voci di dissidi e ruggini di coppia, senza che però i diretti interessati arrivassero a dare una conferma o smentita dei rumor circolati. Ad oggi – stando a quanto riporta il sito di informazione – sembra però essere arrivata l’ufficialità: Joe Jonas e Sophie Turner sono prossimi al divorzio.

L’indiscrezione sul divorzio imminente tra Joe Jonas e Sophie Turner sarebbe emersa grazie ad alcuni documenti ricevuti dalla Cnn; da questi emerge come sia stato il cantante a compiere il primo passo verso la rottura ufficiale. L’ex volto Disney avrebbe richiesto il divorzio in Florida, precisamente presso la contea di Miami Dade.

Joe Jonas e Sophie Turner, cosa emerge dalla richiesta di separazione

Stando a quanto riporta TgCom24, in riferimento alle indiscrezioni offerte dalla Cnn, ciò che avrebbe spinto Joe Jonas a chiedere il divorzio da Sophie Turner sarebbe stata semplicemente una rottura evidente del sodalizio sentimentale. L’attrice e la star del pop avevano iniziato la loro liaison nel 2016, arrivando dopo appena 3 anni a suggellare il rapporto con il sacro vincolo del matrimonio.

Negli anni successivi all’unione nuziale, Joe Jonas e Sophie Turner hanno anche allargato la famiglia. Nel 2020 e nel 2022 hanno infatti dato alla luce due splendide figlie. Quella che sembrava una splendida favola d’amore non ha però trovato un degno lieto fine: stando alle ultime indiscrezioni, il divorzio è ormai imminente e non sembrano esserci margini per una riappacificazione almeno nel medio-breve termine.

