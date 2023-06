Antonella Fiordelisi nuova concorrente di Tale e Quale Show?/ Due video alimentano i rumor

Antonella Fiordelisi, dopo il GF Vip potrebbe “dedicarsi” alla musica

Nel bel mezzo della calura estiva la programmazione televisiva che partirà da settembre inizia a prendere forma. Tra rumor non confermati e indiscrezioni fantasiose, tanti sono i programmi e i volti al centro dell’interesse mediatico. Un nome in particolare sembra essere tra i papabili protagonisti della nuova edizione de Tale e Quale Show: Antonella Fiordelisi. L’ipotesi è stata rilanciata dal portale BlogTivvu che cita alcuni “indizi” social.

Antonella Fiordelisi, come racconta il portale, avrebbe pubblicato sui propri profili social alcuni video dove si diletta in cover di alcuni brani piuttosto noti al grande pubblico. Ciò che si evince però è una sorta di attenzione particolare ai dettagli; come se si trattasse di una fase preparatoria e dunque di prove per un progetto più ambizioso. Per Antonella Fiordelisi – ex protagonista del GF Vip – non è tra l’altro una novità il contesto musicale. Già in passato, seppur con fini probabilmente goliardici, aveva lanciato un brano “commerciale” senza però dare seguito a nuovi progetti musicali.

Antonella Fiordelisi, i video pubblicati in rete e la teoria sulle “prove” per Tale e Quale Show

Nei video riportati da BlogTivvu, Antonella Fiordelisi si cimenta prima in “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin e poi in “Se telefonando”; quest’ultimo ascrivibile alla grande Mina. Come anticipato, lo scenario sembra quello di prove generali ed è per questo che il portale paventa la possibilità che il suo contributo vocale potrebbe fare il suo esordio nella nuova edizione di Tale e Quale Show. Il cast del programma è infatti ancora incerto e – fino a prova contraria – non è da escludere la partecipazione della giovane protagonista dell’ultima edizione del GF Vip.

Come racconta sempre il portale, il nome di Antonella Fiordelisi non è l’unico ad essere in lizza tra i possibili concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Nello specifico, tra i candidati spiccano i nomi di Manila Nazzaro, Pamela Prati e delle sorelle Selassiè. Ciò che colpisce è la familiarità di questi nomi proprio con il GF Vip. Da annoverare – come riporta BlogTivvu citando TvBlog come fonte – anche il nome di Federico Fashion Style, Patrizia Pellegrino e Rosanna Banfi.











