Antonella Fiordelisi “Perla Vatiero? La conosco e mi piace”/ “Mirko Brunetti non è innamorato di lei. Greta…”

Anche Antonella Fiordelisi “entra” nel triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti al Grande Fratello. Lo fa da telespettatrice, con un tweet che non è passato inosservato. Secondo la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Perla sarebbe veramente innamorata dell’ex fidanzato. Lo stesso però non può dire del giovane. Ma l’influencer, reduce dall’esperienza a Pechino Express, ha parlato anche dell’ingresso di Greta nel reality, soffermandosi sulle difficoltà che dovrà affrontare per integrarsi all’interno della casa.

«Conosco e mi piace Perla e credo sia veramente innamorata di Mirko. Al momento non credo che Mirko lo sia ma la cosa certa è che Greta avrà più difficoltà ad integrarsi in quel gruppo e sarebbe carino che gli altri empatizzassero anche con lei», ha twittato Antonella Fiordelisi durante la puntata del Grande Fratello.

Proprio nelle ultime ore Antonella Fiordelisi è stata protagonista di una vicenda che ha riportato alla ribalta il Grande Fratello Vip 7. Infatti, ha trascorso la scorsa serata a sorpresa con Oriana Marzoli, da amica a rivale all’interno del reality. Ha tenuto banco anche il ritorno della venezuelana con Daniele Dal Moro, che ha incontrato a Milano. A sorpresa ha trascorso la serata anche con Antonella Fiordelisi. Non solo sono state beccate insieme in un locale di Milano, ma hanno anche condiviso su Instagram alcuni momenti della serata trascorsa insieme. Le due influencer si sono anche seguite su Instagram, sancendo la pace. Inoltre, Daniele Dal Moro ha ripreso la fidanzata e l’amica mentre erano vicine.

