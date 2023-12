Grande Fratello, “rivolta” concorrenti contro triangolo Mirko, Perla e Greta/ “Cambio programma non ci piace”

Concorrenti del Grande Fratello in rivolta per “blocchi” Mirko, Perla e Greta?

Aria di “rivolta” nella casa del Grande Fratello dopo la piega che ha preso il triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Tutto è cominciato dall’ingresso del giovane, messo alla prova prima dall’arrivo dell’ex fidanzata, poi dalla tentatrice di Temptation Island con cui ha avuto una relazione proprio dalla fine del programma. I continui blocchi hanno esasperato gli altri concorrenti, non a caso prima della puntata Beatrice Luzzi aveva (non tanto) ironicamente proposto di ritirarsi in sauna durante l’ennesimo blocco per Mirko, Perla e Greta. In effetti, i tre hanno attirato l’attenzione del programma per oltre un’ora.

Quando il conduttore Alfonso Signorini li ha chiamati in causa, sono stati beccati dalle telecamere distesi sui letti delle loro camere mentre assistevano ai nuovi sviluppi del triangolo. Quel che non ci si aspettava è stata la reazione un po’ scomposta di qualche concorrente, che ha espresso le sue rimostranze riguardo queste attenzioni. “Ragazzi, ve la state godendo come al cinema?”, ha chiesto Signorini, ricevendo delle esclamazioni del tutto ironiche dagli inquilini del Grande Fratello.

Interpellata riguardo il triangolo, Beatrice Luzzi lo ha giudicato “avvincente”, ma con ironia. Al suo fianco Vittorio Menozzi ha parlato di Avatar 4. “Prendiamo un po’ di croccantini, li abbiamo già pronti”, la provocazione di Fiordaliso, che ha citato una battuta di Greta Rossetti in una precedente incursione. “Quanto state a rosicare che loro hanno tutti questi blocchi e voi neanche uno?”, ha chiesto allora Alfonso Signorini. A questo punto i concorrenti del Grande Fratello hanno dato segni di rivolta: “Allora a me di avere dei blocchi non interessa, ti dico la verità. Mi spiace per Mirko, che è in una situazione pesante. Poi è un cambio del programma che a me non piace”, la risposta di Fiordaliso.

Di diverso avviso Grecia Colmenares: “A me piace, questa è una soap opera”. Marco Maddaloni ha scherzato, ma non troppo: “A me basta che spiegate a mio figlio che papà sta lavorando”. Allora Signorini ha giustificato le scelte del Grande Fratello: “Al pubblico piace, perché qua impazzisce per queste storie. Anita devi fartene una ragione oppure trovati un Mirko”.











