Antonella Fiordelisi si lamenta di Donnamaria/ “È un po’ bambino, deve crescere”

GF Vip, Antonella Fiordelisi: “Edoardo Donnamaria è un po’ bambino“

Al Grande Fratello Vip 2022 uno dei fili conduttori di questa edizione è senza dubbio il turbolento rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La coppia si prende e si lascia di continuo e, tra allontanamenti, litigate e tregue, i loro costanti tira e molla sono sempre al centro dell’attenzione. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco sono le dichiarazioni di Antonella: nel corso di una chiacchierata in giardino con Dana Saber, il cui video è stato condiviso sul sito del reality, la Fiordelisi si è lamentata di alcuni atteggiamenti del compagno.

“Io sono cambiata per lui, gli ho dato tutto il bene e l’amore del mondo. Però mi dà fastidio che a volte sfotte, fa le stesse cose che facevo io due mesi fa“, spiega Antonella, commentando l’atteggiamento a suo dire provocatorio che ogni tanto il volto di Forum metterebbe in mostra. E aggiunge: “Lui fa battutine, mette in mezzo altra gente, fa le battute fastidiose. Io non faccio così, se lo faccio poi chiedo scusa, invece lui no. Su certe cose è un po’ bambino, deve crescere“.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: tira e molla continui

Antonella Fiordelisi, in particolare, ritiene che ci sia disparità di trattamento tra come lui vorrebbe che lei si comportasse e viceversa. Nel corso della chiacchierata con Dana Saber al Grande Fratello Vip 2022, avanza alcune lamentele contro il coinquilino: “Io non posso fare niente e tu pretendi di voler fare tutto con me? Io mi comporto bene con lui, non faccio cose fastidiose e, se capisco che una cosa gli può dare fastidio, non la faccio più. Non che lui continua con le stesse cose“.

Dana Saber, che con Edoardo Donnamaria ha avuto un durissimo confronto nella Casa condito di insulti ed epiteti, indica la strada all’amica: “Quando fa battute, non ci cascare“. A suo dire, dunque, Antonella Fiordelisi non dovrebbe cadere nelle provocazioni del volto di Forum per conservare un’armoniosa e pacifica convivenza tra le mura di Cinecittà. Ci riuscirà?

