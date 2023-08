Antonella Fiordelisi si racconta sui social con una foto del passato/ “Avevo 17 anni ed ero criticata…”

Antonella Fiordelisi, lo scatto da 17enne per raccontare le difficoltà del passato

L’universo del Grande Fratello Vip, soprattutto in riferimento alla passata edizione, è un tema sempre caldo sui social. Diversi sono i protagonisti che hanno dominato l’esperienza nella Casa lo scorso anno, ma qualcuno più di altri – soprattutto sui social – si ritrova spesso ad essere al centro dell’attenzione. Antonella Fiordelisi ad esempio, complice anche la recente rottura con Edoardo Donnamaria, è tra i volti che più fanno notizia dopo l’esperienza al GF Vip.

Le ultime notizie sul conto di Antonella Fiordelisi sono però lontane dalle dinamiche sentimentali con Edoardo Donnamaria. La liaison tiene sempre banco, ma la giovane – come riporta Isa e Chia – ha di recente pubblicato una foto con tanto di ampia didascalia che sposta decisamente l’attenzione dai suoi “affari” sentimentali. Nello specifico, l’ex volto del GF Vip ha pubblicato uno scatto di alcuni anni fa, quando precisamente era ancora una 17enne. Con il pretesto della foto, la giovane ha voluto aprire un varco sul suo passato raccontando i follower un momento difficile della sua vita.

Antonella Fiordelisi e il rapporto con gli hater: “Chi mi critica vorrebbe fare la mia stessa vita!”

“Avevo circa 17 anni qui e ricordo come questa foto girò sui social network, in particolare su Facebook. Ero fortemente criticata dal popolo salernitano perché pubblicavo costantemente foto“. Inizia così il lungo messaggio di Antonella Fiordelisi, posto come didascalia ad una foto del passato. La giovane ha dunque esordito riferendosi ad un chiaro momento della sua vita dove, i suoi stessi compaesani, non sembravano gradire la sua passione. “Questa foto dava fastidio ma a me non è mai interessato il parere degli altri; il mio obiettivo era solo uno e io amavo farmi fotografare. Proprio per questo degli haters non mi è mai importato; anzi mi divertivo, più criticavano più pubblicavo“.

Dopo aver descritto il senso della foto, Antonella Fiordelisi ha poi chiarito alla sua community l’antifona dietro la scelta di postare la foto che tanto è stata criticata dai suoi compaesani, all’epoca della pubblicazione, all’età di 17 anni. “Questo per dirvi che se nella vita fate sempre quello che vi pare senza farvi condizionare da niente e nessuno, arriverete sempre ai vostri obiettivi. Ad oggi le stesse persone che mi hanno criticata nel corso della mia vita sono le stesse che cercano di fare il mio stesso lavoro. Al tempo stesso non ci riescono e quindi criticano chi lo fa”. L’ex volto del GF Vip ha poi concluso con una sorta di frecciatina: “Circondatevi di persone che vi stimano, vi rispettano e vi elogiano; la vita è breve ma anche immensamente bella“.











