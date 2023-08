Martina Luchena: “Non ho paura di prendere perso per la gravidanza”/ “Niente esagerazioni, però…”

Martina Luchena, il grande giorno del parto si avvicina

Uno dei programmi cult delle reti Mediaset, Uomini e Donne, non solo sforna ogni anno nuove coppie all’insegna dell’amore; ma anche tanti volti che a distanza di anni continuano ad essere seguiti soprattutto sui social. L’onore e l’onere di risultare tra i personaggi più amati del format non spetta unicamente ai tronisti/e, ma anche a corteggiatori e corteggiatrici. Fa parte di quest’ultima categoria Martina Luchena, che lo scorso mese di marzo ha raccontato alla sua community di essere in procinto di dare alla luce la sua primogenita.

Martina Luchena – dopo l’esperienza a Uomini e Donne – ha iniziato una relazione sempre più stabile con Maurizio Bonori; noto talent manager. La nascita in vista sarà sicuramente un momento iconico per la coppia che a dispetto delle tendenze attuali non ha mai lasciato spazio a fastidiose indiscrezioni e rumor di gossip. L’ex corteggiatrice – come racconta Coming Soon – ha scelto nuovamente i social per confrontarsi con i suoi fan, soprattutto in riferimento alla gravidanza prossima a giungere al traguardo.

Martina Luchena, confronto con i fan sui cambiamenti del corpo dovuti alla gravidanza

Nella chiacchierata social tra Martina Luchena e i suoi follower, il tema principale è stato l’impatto sul fisico di una gravidanza nel merito dei kg in eccesso. Nel merito della questione, l’ex volto di Uomini e Donne ha dato personale visione: “Se ho paura dei chili presi in gravidanza e del corpo che cambia? Ragazze, fino ad oggi ho preso 10 kg. Devo dire che sono stata attenta all’alimentazione senza privarmi di nulla in particolare; amo mangiare sano a prescindere!“. Inizia così il discorso dell’ex corteggiatrice, che poi aggiunge: “Ovviamente, come in ogni cosa non bisogna esagerare, proprio per la tua salute e quella del tuo piccolo”.

Sempre parlando dei cambiamenti fisici dovuti alla gravidanza – come riporta Coming Soon – Martina Luchena ha rassicurato una fan che si diceva terrorizzata all’idea di vedere il proprio corpo cambiare. “Essere terrorizzata dai kg in più perchè? A chi devi dare conto? Il tuo fisico cambia, è normale, ma perchè dentro di te sta crescendo una nuova vita ed è l’unica cosa a cui devi pensare”. Proseguendo nel discorso, l’ex corteggiatrice ha anche parlato di come vive la sua relazione con Maurizio Bonori, già padre di un figlio nato da una precedente relazione. “Devi imparare ad amare i bimbi del tuo compagno proprio come ami lui, che nel suo cuore c’è spazio anche per te e per loro. Rispetta tutto ciò che di bello quella meravigliosa situazione può darti, ti insegnerà tanto“.











