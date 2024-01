Antonella Mosetti: “Su OnlyFans 10mila euro per un mio nudo integrale”/ “Se sei potente te la do volentieri…”

Antonella Mosetti, dal successo su OnlyFans alla ‘stroncatura’ ai reality: “Hanno rotto…”

Antonella Mosetti non è certo sconosciuta al pubblico televisivo; partita da Non è la Rai si è fatta le ossa sul piccolo schermo con diversi contributi e collaborazioni, prima di arrivare alle scelte più recenti che l’hanno portata lontana dalla tv. La showgirl si è sempre messa in evidenza per il suo modo di essere; schietta, grintosa e quando necessario senza peli sulla lingua. Come riporta Leggo, ha di recente rilasciato un’intervista per Radio24 a “La Zanzara” raccontando la sua attualità professionale condita dal successo su OnlyFans.

“Sono una delle tre creator con più seguito al mondo, quanto guadagno al mese? non lo dico; per un nudo integrale anche più di 10mila euro, per i piedi tra i 2 e i 3 mila euro”. Questo il racconto di Antonella Mosetti a proposito della sua florida attività su OnlyFans. La showgirl non è entrata nel merito delle sue entrate mensili ma ha comunque offerto alcuni esempi che fanno intuire un ritorno economico piuttosto ingente.

“I fan mi chiedono di spalmarci sopra la crema…”, ha raccontato Antonella Mosetti a La Zanzara – come riporta Leggo – parlando di come molti utenti amino in maniera particolare le foto dei suoi piedi. A proposito della sua lontananza dalla tv, la showgirl non si è detta affatto malinconica, anzi, ha ‘stroncato’ un format in particolare. “I reality me li hanno proposti, ma mi sono un po’ rotta i cogl*oni”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata nel programma radiofonico “La Zanzara” – come riporta il portale – Antonella Mosetti si è espressa anche a proposito della sua vita privata. “Non ho un compagno, se devo farmi una chiav*ta la faccio per i fatti miei. Montano è stato l’unico amore della mia vita. Tradire? Mai fatto, non mi piace”. Inoltre, la showgirl ha ribadito di non essere mai scesa a compromessi sessuali al fine di ottenere un tornaconto professionale. “Non l’ho mai data per lavorare; l’avrei fatto, ma in Mediaset e Rai sono tutti vecchi e non mi piacciono. Se sei potente te la do volentieri; a me l’hanno proposto tante volte, ma ho sempre detto di no”.

