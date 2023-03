Antonella riabbraccia Edoardo dopo il GF Vip/ Sorrisi su Instagram “siamo tornati”

GF Vip, Antonella e Edoardo insieme sui social: “Siamo tornati“

Ieri sera è andata in scena l’eliminazione di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. Una delle grandi protagoniste di questa edizione del reality ha dovuto lasciare per sempre la Casa di Cinecittà, eliminata al televoto contro Nikita Pelizon, Milena Miconi e Giaele De Donà. Un esito che, se da un lato è stato accolto dall’ex concorrente con amarezza, soprattutto dopo aver appreso che la madre aveva chiesto al suo fandom di non votarla per riportarla a casa, dall’altro le ha concesso di ricongiungersi ai suoi affetti più cari.

Rosa Chemical bacia anche Mara Venier in diretta tv/ "Voglio bene a Fedez..."

E, tra questi, figura anche Edoardo Donnamaria. La coppia non si è riunita in studio, ma si è ritratta in dolce compagnia nelle ore successive alla puntata. A rivelarlo sono alcune Instagram stories di Antonella, che ha preso nuovamente possesso del suo profilo per postare un video di coppia mentre sono in macchina e fanno rientro a casa dopo la diretta. Felici ed innamorati, cantano a squarciagola Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti e, sul video, Antonella ha scritto: “Sono tornata. Anzi siamo tornati“, E, emozionatissima, ha aggiunto: “Sento il cuore a 1000“.

Lazza, base di "Cenere" non funziona a Domenica In/ L'Ariston lo aiuta: mani a tempo!

Antonella e Edoardo di nuovo insieme dopo il GF Vip

Le prime interazioni social di Antonella Fiordelisi sono dunque arrivate nelle scorse ore, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2022. La concorrente, dopo un periodo difficile vissuto nella Casa in seguito all’espulsione di Edoardo Donnamaria, ha riabbracciato il ragazzo battezzando così il suo ritorno sui social dopo lunghi mesi. Appresa l’eliminazione della concorrente, il volto di Forum ha subito preso la macchina per raggiungere Cinecittà ed incontrare la sua Antonella.

La reunion, tuttavia, non è avvenuta in diretta tv dal momento che i concorrenti squalificati non possono fare ritorno in studio. Donnamaria, però, ha avuto l’occasione di riabbracciarla subito dopo, a telecamere spente, di nuovo insieme. Il loro futuro è ora tutto da scrivere: i fan sperano che i ‘Donnalisi’ possano proseguire la propria frequentazione e costruire una romantica storia d’amore. E le premesse, al momento, sono buone.

Coma_Cose: "Ci sposiamo, matrimonio in autunno"/ "La proposta l'ha fatta lei..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA