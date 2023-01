Antonino e Onestini, scontro per Nikita al GF Vip?/ Alfonso Signorini svela che…

GF Vip, scontro tra Antonino e Onestini in puntata? Alfonso Signorini svela…

La Casa del Grande Fratello Vip 2022 ribolle di tensione, soprattutto dopo la cena organizzata da Nikita Pelizon che è degenerata, portando all’ennesima lite con Luca Onestini. Quello che sembrava essere un tentativo di riappacificazione si è invece rivelato un terreno di scontro, con l’ex tronista che non ha gradito il gesto della coinquilina e l’ha accusata di avergli rivolto scuse finte pur di apparire bene in televisione. Questa sera, però, potrebbe sollevarsi una voce esterna alla coppia, Antonino Spinalbese: ad annunciarlo è Alfonso Signorini.

Il conduttore, nel corso del consueto collegamento del lunedì pomeriggio per presentare i temi della puntata serale, ha infatti snocciolato alcune anticipazioni. E una di queste potrebbe riguardare proprio un confronto serrato tra Antonino e Onestini: “A prendere le difese di Nikita, a sorpresa, è intervenuto anche Antonino che, da quando è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip, ha cambiato completamente atteggiamento nei suoi confronti. Sarà forse perché Antonino non sopporta Onestini e, quindi, si è schierato automaticamente dalla parte di Nikita. Questa sera, probabilmente, assisteremo ad uno scontro tra Antonino e Onestini“.

Nikita Pelizon e Luca Onestini sempre più ai ferri corti

Dunque la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe prevedere scintille tra Antonino Spinalbese e Luca Onestini. A sorprendere, come specificato da Alfonso Signorini, è soprattutto la posizione dell’hairstylist, che non ha mai palesato una simpatia per Nikita Pelizon e che l’ha sempre guardata con un velo di diffidenza. In questa circostanza, però, sembra aver preso le sue difese andando ad attaccare l’ex tronista per il suo comportamento all’interno della Casa.

Il rapporto tra Luca e Nikita è ormai irrimediabilmente compromesso e continuano le frecciatine a distanza. La Pelizon ha trovato in Antonella Fiordelisi un’amica e consigliera, alla quale ha anche svelato nelle ultime ore alcune confessioni sul rapporto con il coinquilino. Onestini, sul fronte opposto, ha dalla sua l’appoggio di Oriana Marzoli, con la quale ha creato un rapporto complice e confidenziale. Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini ha tutta l’intenzione di affrontare la spinosa questione sotto differenti punti di vista.

