Antonino Spinalbese abbandona il GF Vip 7?/ “Senza Ginevra Lamborghini non…”

Antonino Spinalbese si ritira dal Grande Fratello Vip 2022?

Dopo Marco Bellavia e Sara Manfuso, protagonista di un durissimo scontro con Alfonso Signorini nel corso della sesta puntata, anche Antonino Spinalbese abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 2022? L’ex di Belen Rodriguez era uno dei concorrenti più attesi e, durante le prime settimane di permanenza nella casa, ha conquistato consensi sia tra i suoi coinquilini che tra il pubblico. Spinalbese che si è già raccontato molto dichiarando il suo amore incondizionato per la figlia Luna Marì, aveva legato particolarmente con Ginevra Lamborghini. Tra l’ex hair-stylist e la sorella di Elettra era nato un legame speciale.

Ginevra Lamborghini innamorata di Antonino Spinalbese?/ "Gli occhi parlano da soli"

I due trascorrevano tantissimo tempo insieme confidandosi, giocando e divertendosi. Sul web c’era già chi li vedeva insieme nonostante la presenza di un fidanzato nella vita di Ginevra. La squalifica di quest’ultima, tuttavia, ha fatto venir meno quello che era il punto di riferimento, all’interno della casa, di Antonino e, durante la notte, al termine di una puntata in cui ha potuto rivedere e parlare con la Lamborghini, si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate.

Antonino Spinalbese "Qui dentro la donna per me non c'è"/ Scarica così Ginevra Laborghini...

Le confessioni di Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini

Dopo una serata ricca di emozioni, prima di andare a letto, chiacchierando con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese si è lasciato andare a delle confessioni notturne che potrebbero cambiare ancora le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip 2022. Antonino, infatti, ha ammesso di non essere sicuro di poter andare avanti senza Ginevra Lamborghini in cui aveva trovato un punto di forza e con la quale riusciva a trascorrere le giornate in modo leggero e spensierato.

“Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”, le parole di Spinalbese riportate da Biccy. Antonino, dunque, abbandonerà davvero la casa?

Antonino Spinalbese dimentica Ginevra con Giaele?/ Lei scatena il gossip al GF Vip: "Ci ha provato con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA