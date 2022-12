Antonino Spinalbese appello al pubblico del GF Vip/ “Odiatemi, fatemi uscire da qui!”

Antonino Spinalbese vuole uscire da GF Vip? Appello al pubblico…

Nell’ultima puntata, Antonino Spinalbese è finito in nomination insieme a Sarah, Charlie, Attilio, Patrizia e Giaele. Dopo la diretta, l’hair stylist è uscito in giardino e si è sfogato con Ginevra Lamborghini e Giaele manifestando la volontà di uscire.

Oriana Marzoli vs Antonino Spinalbese "Fai vomitare!"/ "Fai schifo. Attenta Ginevra…"

Come riporta Pipol Gossip, Antonino Spinalbese ha dichiarato: “Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi, davvero ve lo chiedo. Voglio uscire da qui!”. Insomma, sembra che il gieffino non si senti più a proprio agio nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. I più maliziosi pensano che l’ex di Belen voglia uscire per raggiungere Ginevra fuori, sarà davvero così?

Antonino Spinalbese accusa Nikita Pelizon/ "Vi dico cosa ha fatto di notte"

Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese: “Fai schifo”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese ha spiegato il suo rapporto con Ginevra Lamborghini. L’hair stylist ha dichiarato che se l’ereditiera fosse rimasta nella Casa, non avrebbe approfondito il rapporto con Oriana Marzoli. Queste parole hanno ferito l’influencer spagnola che ha dichiarato: “Anche io mi pento, ci pentiamo tutti e due. Sinceramente mi viene da vomitare ogni volta che l’ascolto. Fino a lunedì aveva un rapporto d’amicizia con me, lo truccavo per la puntata, da quando lei è entrata non esisto più, sono trasparente, ha girato la frittata e gli rompo le scatole. Chi lo capisce questo ragazzo…”.

Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini é fidanzata?/ "Pronto a dire la verità.."

A difendere Oriana si è aggiunta anche Sonia Bruganelli: “Come avrete visto, non sono una simpatizzante di Oriana, ma lo ero di Antonino. Ma quest’ultima uscita di Antonino è stata di pessimo gusto. Non è stato carino quello che abbiamo detto a Ginevra e a Oriana sì? Le differenze no, non vale solo la dignità di Ginevra, mi sembra di pessimo gusto e da persona presa da se stesso. Mi rimangio le cose che ho detto”. A questo punto, l’influencer spagnola ha rincarato la dose: “Fai schifo, fai proprio schifo figlio mio“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA