Antonino Spinalbese, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez/ Dall’ex Chiara Mannino alla figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese è il fidanzato di Belen Rodriguez e padre della seconda figlia Luna Marì. La coppia è fidanzata da meno di un anno, ma si è già ritrovata ad affrontare una delle gioie più grandi della vita: la nascita di un figlio. Lo scorso Luglio, infatti, Belen e Antonino sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Una figlia tanto voluta e desiderata dalla coppia. Antonino prima di conoscere Belen non aveva mai pensato alla possibilità di diventare papà; oggi è un padre modello. Attento, premuroso, l’hair stylist non si stacca mai dalla sua piccola Luna; anzi è sempre pronto a cullarla e prendersene cura.

L’arrivo di Luna Marì nella vita di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è stata una grande gioia. La coppia desiderava un bambino e non sono mancate le difficoltà come ha rivelato proprio la showgirl argentina: “ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”.

Antonino Spinalbese, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez

Il primo tentativo di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non è andato bene. “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato” – ha raccontato la showgirl argentina. Ma chi è Antonino, per tutti il compagno di Belen Rodriguez? Classe 1995, Antonino è nato a La Spezia. Ha 9 anni in meno rispetto alla showgirl argentina e lavora come hair-stylist. E’ un appassionato d’arte e di fotografia e dopo l’incontro con Belen ha lasciato il salone di Aldo Coppola dove lavorava per inseguire il sogno di diventare fotografo.

In passato è stato legato sentimentalmente a Chiara Maria Mannino, una ragazza con cui è stato per ben 4 anni. Poi l’incontro con Belen Rodriguez in un ristorante di Milano in occasione del compleanno di un’amica in comune. Un vero e proprio colpo di fulmine per la Rodriguez che è rimasta folgorata dalla bellezza e dai lineamenti di Antonino. Da quel momento i due non si sono più staccati.



