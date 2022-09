Antonino Spinalbese, chi è l’ex fidanzata Giulia Tordini e perché è finita/ “Colpa del GF Vip…”

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì, sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il parrucchiere, diventato noto ai più per la relazione con la bella argentina, dopo la rottura con la modella ha continuato ad attirare addosso a sé gli occhi del gossip, tanto che la sua ultima storia d’amore è finita su tutte le prime pagine. Spinalbese ha passato qualche mese in compagnia di Giulia Tordini, creative director con la quale però ora sarebbe finita. Secondo ThePipolGossip, infatti, la relazione tra i due sarebbe terminata poco prima dell’ingresso nella casa di Antonino. Il motivo sarebbe legato proprio al programma.

Antonino Spinalbese: "Io e Belen Rodriguez? Incontro fatale"/ Stoccata al GF Vip: "Non c'entravamo…"

La coppia era uscita allo scoperto a luglio durante una vacanza a Forte dei Marmi. Dopo la fine della storia con Belen, Antonino aveva sofferto la rottura, ritrovando la serenità solamente quasi un anno dopo con Giulia Tordini. Lei, 31 anni, è una designer di gioielli e sorella di Giorgia, fashion designer e socia in affari di Gilda Ambrosio. Giulia e Spinalbese avevano deciso di non pubblicare scatti di coppia sui loro profili social, ma sulle prime pagine spesso sono comparse le loro foto con teneri baci ed effusioni d’amore.

Antonino Spinalbese chi è? Ex fidanzato di Belen e la figlia Luna Marì/ Showgirl preoccupata per il GF VIP?

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, rottura per il Grande Fratello VIP?

Perché Antonino Spinalbese e Giulia Tordini si sono lasciati? Qualche mese dopo l’inizio della frequentazione e le vacanze passate insieme, i due si sarebbero detti addio proprio alla vigilia del Grande Fratello Vip. Il motivo sarebbe infatti proprio il programma. Pare che il parrucchiere volesse entrare all’interno della Casa da single, magari per intrecciare flirt e frequentazioni all’interno del programma.

A non essere particolarmente felice dell’entrata in gioco di Antonino sarebbe anche la stessa Belen Rodriguez, che avrebbe paura che la figlia Luna Marì possa finire al centro dei riflettori e dunque essere messa in mezzo. Spinalbese, però, sarebbe totalmente immerso in questa nuova avventura e non vedrebbe l’ora di cominciare il programma. Dopo la rottura con l’argentina, infatti, per Antonino è stato difficile ritrovare una stabilità, soprattutto alla luce del fatto che non potesse vivere il rapporto con la figlia come avrebbe dovuto. Adesso, dopo la decisione di entrare nella casa più spiata d’Italia, l’ex di Belen potrà ritrovare sé stesso e la sua stabilità per poi vivere a pieno anche sua figlia una volta uscito dalla casa.

Antonino Spinalbese, spunta fanpage Instagram: strategie per il GF Vip/ Il sospetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA