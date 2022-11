Antonino Spinalbese choc “con Belen Rodriguez finita a dicembre”/ “Non posso dire che l’ho lasciata perché..”

Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese svela quando si è lasciato con Belen

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese non si è mai apertamente esposto sulla fine della rottura con Belen Rodriguez, chiacchieratissima e che ancora oggi fa parlare di sé. L’hairstylist dei Vip probabilmente non ne ha mai realmente parlato per timore di essere diffidato dalla showgirl argentina, dopo la brusca rottura e i rapporti ormai inesistenti, uniti solamente dall’amore per la figlia Luna Marì. Tuttavia nelle ultime ore il concorrente del reality si è sbilanciato, svelando un importante riferimento temporale sull’addio alla ex.

Parlando con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, Antonino è stato messo alle strette dalla nuova coinquilina, desiderosa di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua chiacchierata separazione da Belen. Spinalbese, come mostrano i video circolanti sul web, ha confessato per la prima volta quando la coppia si è detta addio: “Dicembre“. Dicembre 2021 sarebbe dunque il periodo in cui Antonino e Belen si sarebbero lasciati, periodo in cui iniziarono a circolare le prime voci sul presunto ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e Stefano De Martino.

La clamorosa confessione di Antonino Spinalbese ha però provocato l’immediata reazione di Alberto De Pisis, suo amico, che l’ha invitato a trattenersi per non incappare in spiacevoli inconvenienti: “Non diamo troppi riferimenti temporali“. L’hairstylist del Grande Fratello Vip 2022 però risponde consapevole delle conseguenze cui potrebbe andare incontro: “Eh ma amore mio, sono problemi suoi, non miei“. Inoltre un altro video lo vede spifferare alcune parole all’orecchio di Oriana Marzoli: “2 sennò…“.

Nonostante gli iniziali timori per una possibile reazione di Belen Rodriguez dall’esterno della Casa, Spinalbese in queste ultime ore si è decisamente sbilanciato con alcuni clamorosi dettagli che dicono molto sulla loro rottura. I rapporti con la showgirl sembrano ormai congelati e a tenerli uniti è solo l’amore per la figlia Luna Marì. L’hairstylist nel corso delle ultime puntate ha finalmente avuto notizie sulla figlia, con Alfonso Signorini che ha rivelato di aver contattato Belén, che ha concesso all’ex di avere aggiornamenti sulla sua piccola.

Antonino: “Eh vabbè amore mio, ma son problemi suoi non miei” A BREVE ARRIVERÀ ANCHE LA DIFFIDA DI BELEN AD ANTONINO #gfvip pic.twitter.com/aqob2zUhZ6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022

“Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino” VEDO GIÀ IN ARRIVO UN’ALTRA DIFFIDA DA BELEN AD ANTONINO 🍿#gfvip pic.twitter.com/T56xOXc9fg — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022













