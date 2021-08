Antonino Spinalbese, compagno Belen Rodriguez/ ‘Imita’ Luna Marì in un video: “Unico”

Antonino Spinalbese è il compagno di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì. Nelle ultime ore sta facendo impazzire un video, pubblicato dalla showgirl (che trovate alla fine dell’articolo), in cui imita la piccola Luna Marì mentre piange. La coppia, d’altronde, è felicemente innamorata da più di un anno e mezzo; una bellissima storia d’amore quella tra la showgirl argentina e l’ex hair stylist che lo scorso giugno sono diventati genitori della piccola Luna Marì. L’incontro con Belen ha sicuramente cambiato e rivoluzionato la sua vita visto che improvvisamente si è ritrovato circondato da paparazzi e con un’attenzione mediatica molto alta. Antonino, infatti, non nasconde che la cosa più difficile è proprio la presenza della stampa e dei paparazzi che da sempre hanno inseguito la bellissima Belen.

L’amore tra Belen e Antonino è scoppiato la scorsa estate nella paradisiaca isola di Ibiza. I due hanno trascorso tantissime ore insieme al punto che tra i due è scattata una chimica e una complicità che nasce poche volte nella vita. Un sentimento di cui entrambi hanno avuto paura all’inizio, ma a cui hanno deciso di soccombere. Oggi sono una delle coppie più belle dello spettacolo italiano.

Antonino Spinalbese: “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”

Antonino Spinalbese è innamoratissimo della sua Belen e la descrive come una donna onesta, sincera e che trova il bello e la felicità in ogni cosa della vita. “Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre, c’è stato un divorzio e fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei fatto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli” – ha confessato il compagno di Belen dalle pagine del settimanale Chi. I suoi piani he sono immancabilmente cambiati visto che oggi è diventato padre.

“Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio. Sono pronto a fare il papà” – ha aggiunto Antonino che non nasconde di essere pronto anche al grande passo del matrimonio. “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre” – ha sottolineato l’hair stylist. Chissà che i due non possano decidere di convolare a nozze!

