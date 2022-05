Antonino Spinalbese: “Con mia sorella Assia rapporto speciale”/ “Emana fiducia…”

Antonino Spinalbese è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio 2022 e condotta da Francesco Fredella, Manila Nazzaro e Francesco Ciannamea. Il giovane ha esordito sottolineando la priorità della sua esistenza: “Il vero senso della vita sono i sentimenti e le emozioni, tutto il resto è qualcosa che ti tiene a galla per vivere, per fare mille cose”. In tal senso, fondamentali sono gli amici, quelli veri: “Io ho gli stessi amici, quattro, da tempo. Non c’è bisogno né di sentirli, né di chiamarli. Nel momento del bisogno non occorre dire loro nulla: sono presenti quasi come se fossero Equitalia!”, ha scherzato.

Successivamente, per Antonino Spinalbese è stato il momento di una vera e propria carrambata: in collegamento telefonico è intervenuta Assia, sua sorella maggiore, e subito sul suo viso si è manifestato un sorriso enorme, che andava da guancia a guancia. Questo per via del forte legame che li unisce e del quale ha parlato lo stesso ex parrucchiere durante la sua intervista.

ANTONINO SPINALBESE: “MIA SORELLA ASSIA MI EMANA FIDUCIA, LA ASCOLTEREI SEMPRE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Antonino Spinalbese ha ascoltato con emozione le parole pronunciate dalla sorella Assia: “Per me, intanto, lui è Nino, non è Antonino. Lui è anche meglio di come appare in tv. Io lo amo, abbiamo un rapporto meraviglioso, alla pari, ci siamo l’uno per l’altra. Lui è il mio migliore amico, lui è la fine del mio braccio”.

Immediata la replica di Antonino Spinalbese, che ha affermato: “Mia sorella mi emana fiducia, la ascolterei sempre in silenzio. Siamo una famiglia molto riservata e quindi abbiamo scelto di non seguirci sui social. Lei in realtà mi segue, io no, ma perché l’abbiamo deciso assieme… Da adesso inizierò a seguirla, lo prometto. Da piccolissimi com’erano i nostri rapporti? Posso dire che ci scannavamo tantissimo”.

