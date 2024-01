Antonino Spinalbese è innamorato?/ “Nuova frequentazione per lui”: lo scoop e l’inequivocabile indizio social

Nuova fiamma per Antonino Spinalbese? Lo scoop: “Lei è una tatuatrice“

In questi giorni infuocati dalla polemica a distanza con Belen Rodriguez, sua ex fidanzata e madre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese sembra aver ritrovato pace e serenità al fianco di una nuova donna. Sebbene l’hairstylist ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non si sia ancora espresso a riguardo, spunta uno scoop che lo “incastrerebbe”. A lanciarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, tra le Instagram stories del suo profilo, ha condiviso una segnalazione ricevuta da un followers inerente proprio ad una presunta nuova frequentazione in corso per lui.

Belen Rodriguez attacca Antonino Spinalbese: "Ho vinto la lotteria con i bugiardi"/ Velenosa bordata social!

“Entrambi sono a Parigi“, si legge nella segnalazione in riferimento alla presunta nuova coppia. “Pare nuova frequentazione per Antonino, lei è una tatuatrice… a Parigi insieme“, aggiunge la Marzano, fornendo ulteriori dettagli sulla scottante indiscrezione. All’indizio social si aggiunge una foto che sembra inequivocabile. Viene infatti confrontata un’Instagram story pubblicata da Spinalbese, che ritrae dall’esterno un locale parigino, con una story condivisa dalla sua presunta nuova fidanzata, presente nel medesimo posto e che ha immortalato il locale dalla medesima angolazione. Segno che i due, probabilmente, erano insieme.

Antonino Spinalbese replica a Belen Rodriguez: "Bugie e insulti sul mio conto"/"Adesso mia figlia..."

Antonino Spinalbese, il gossip dopo le polemiche con l’ex Belen Rodriguez

Si infittisce dunque il gossip su Antonino Spinalbese, che nell’ultimo periodo è finito al centro di un infuocato scontro a distanza con Belen Rodriguez. Tra i due ex fidanzati sono venute a galla ruggini ed incomprensioni, accentuatesi soprattutto negli ultimi giorni, quando l’ex gieffino si è lamentato di non aver potuto trascorrere i giorni di festa in compagnia della figlia Luna Marì, che ha invece trascorso Natale e Capodanno con la mamma.

Accuse che, tuttavia, sono state bollate come mere bugie da parte della showgirl argentina, che ha addirittura minacciato di ricorrere al tribunale. Contro l’ex fidanzato ha inoltre lanciato alcune frecciatine social, come questa: “Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!“. Come evolverà il rapporto tra i due ex?

Belen Rodriguez attacca Antonino Spinalbese: "Occupati di tua figlia tutto l'anno"/ "Non mi nominare più"













© RIPRODUZIONE RISERVATA