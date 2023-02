GF Vip, Oriana svela quanto guadagna Daniele/ “Piglia 8mila euro per dormire…”

Oriana Marzoli va su tutte le furie per l’ingresso della ex di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni, al Grande Fratello Vip 2022…

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 non è certo stata facile per la “bebe” Oriana Marzoli che, dopo aver aperto il suo cuore a Daniele Dal Moro, si è ritrovata una doccia gelata addosso quando, a sorpresa, è entrata in casa proprio l’ex di Daniele, Martina Nasoni. Tra i due ex innamorati c’è stato un confronto dove Daniele ha speso parole molto dolci per la ragazza, l’ex tronista ha infatti ammesso ad Alfonso Signorini che, se avesse incontrato oggi Martina, nella casa di Cinecittà, le cose sarebbero andate diversamente e che Martina non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello che sta vivendo ora con Oriana, perché la loro storia è stata decisamente più importante.

Le sue parole hanno spiazzato tutti i presenti, compreso il conduttore Alfonso Signorini, oltre che, ovviamente, la bella Argentina che, offesa, ha giudicato le parole di Daniele come una mancanza di rispetto nei suoi confronti e verso ciò che stanno costruendo. Così, subito sopo la puntata, nella notte, i due hanno litigato sempre più fino a che, “la reina”, non si è chiusa in camera e, sfogandosi e gridando in spagnolo con Luca Onestini, avrebbe svelato quanto guadagnerebbe Daniele nel reality.

Così che al Grande Fratello Vip 7, dopo l’ultima diretta, sentendo le parole di Daniele Dal Moro nei riguardi della sua ex, la bebe Oriana Marzoli è andata su tutte le furie! Chiusa in camera con Luca Onestini ha iniziato a imprecare in Spagonolo e, sfogandosi, si è anche lasciata scappare quanto guadagna Daniele al reality. Ecco le sue parole: “Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagne e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8mila euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello stronzo”.

Oriana ha poi continuato: “Ma poi 8mila euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini? Quello è uno stronzo. Non mi può trattare così, io non gli ho fatto nulla. I dubbi e i suoi pensieri sai dove se li deve mettere?”. La bebe ha poi concluso: “Quello mi ha anche abbassato l’autostima (…) Continua a colpevolizzarmi di cose che non faccio. Se non vuole andare avanti basta, piuttosto che non mi parli più. E mi dispiace che io non parlo la mia lingua qui e non so esprimere tutti i pensieri”. Che dire? Su una cosa ha ragione… La “reina” porta avanti questa trasmissione!

Oriana:vaffanculo i suoi dubbi e i suoi non mi fido

Basta fare la sottona

Se ti fai tutti sti problemi non cercarmi e nn abbracciarmi

Dici di guadagnare 8000€ ma qua quella@che muove le montagne sono io LA REINAAAAAAAAAA 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥✈️✈️✈️✈️✈️#gfvip #orianistas #oriele pic.twitter.com/IP75T6DvMq — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) February 7, 2023













