Antonino Spinalbese lascia il GF Vip?/ Giaele lo sbugiarda: “Lo dici da 4 mesi ma…”

Antonino Spinalbese si lamenta e vorrebbe tornare a casa, lasciando il Grande Fratello Vip e le dinamiche del reality in cui, secondo alcuni, si sarebbe inserito a fatica. Ma davvero è pronto a dire addio al gioco? Qualcuno, specialmente tra le mura di Cinecittà, non gli crede e avanza il sospetto che sia tutto una finzione per restare a galla arrivando in finale senza spendere troppe risorse, ed è proprio su questa linea che Giaele De Donà lo ha “rimproverato” pubblicamente, sbugiardandolo davanti agli altri concorrenti e a milioni di italiani.

L’eventuale uscita volontaria dalla Casa del Grande Fratello Vip comporterebbe, secondo quanto riportato dal Messaggero in queste ore, una penale piuttosto importante da pagare per i gieffini e sarebbe questo il solo motivo a tenere ancora Antonino Spinalbese tra le mura di Cinecittà, nonostante da tempo ribadisca la sua voglia di tornare ai suoi affetti fuori dal reality. La sua compagna d’avventura al Grande Fratello Vip, però, avrebbe tutt’altra visione della questione e le sue parole sul comportamento del vippone sembrano aver incassato molti consensi sui social, oltre ad alcuni sguardi d’intesa da parte dei coinquilini che sembrano essere d’accordo con il punto di vista di Giaele De Donà.

A scagliarsi apertamente contro le ennesime lamentele di Antonino Spinalbese, stanco del reality e pronto a lasciare in ogni momento, è stata proprio Giaele De Donà. La concorrente ha sbugiardato il coinquilino durante una chiacchierata in cucina, alla presenza di altri concorrenti, senza nascondere il suo punto di vista tagliente sulle affermazioni dell’ex compagno di Belén circa il suo percorso nel programma.

Antonino Spinalbese, infatti, per l’ennesima volta ha sottolineato che vorrebbe andare a casa lasciandosi alle spalle l’avventura nel reality, e questo ha scatenato la reazione senza peli sulla lingua da parte di Giaele. “Questi discorsi fanno cadere le braccia. Dici che non vedi l’ora di andare a casa, ma amo dici queste cose da 4 mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi fanno venire la pelle d’oca. Ogni tanto Antonino fa di quei discorsi che… arrivato a 2 mesi dalla fine uno inizia a ragionare anche di strategia… Se ci sono persone con cui non vai d’accordo la cosa da fare è mandarle in nomination”. L’espressione stupita di Antonino Spinalbese ha lasciato la discussione con parecchi punti in sospeso, ma sui social molti utenti non hanno dubbi: “Finalmente qualcuno che ha avuto il coraggio di sbattergli la verità in faccia…“. Giaele De Donà ha messo in crisi i piani di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip? C’è chi è pronto a scommettere che ora la posizione del vippone cambierà radicalmente dopo l’intervento a gamba tesa di Giaele De Donà…

