Antonino Spinalbese “Non rinnego nulla con la mia ex Belen Rodriguez”/ L’amore per la figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese e il rapporto con Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip 2022

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 è tornato a parlare della ex compagna Belen Rodriguez, ma la regia lo censura. L’hair stylist nel cuore della notte si è lasciato andare ad una serie di confessioni e retroscena sulla storia d’amore con la showgirl argentina dicendo: “c’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”.

Non solo, Antonino ha anche sottolineato che dopo i litigi con Belen prendeva e se ne andava di casa, ma la regia ha deciso di censurarlo cambiando inquadratura. Dall’amore con Belen però è nata Luna Marì, la tanto amata figlia. “La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia” – ha detto.

Sempre nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbanese parlando della ex Belen Rodriguez ha raccontato quanto questa storia sia stata importante visto che gli ha regalato una bellissima figlia. “La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Sì c’è un team molto rinomato per questo. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate” – ha detto Antonino che chiudendo su Belen ha aggiunto – “non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”.

Intanto nella casa del GF VIP, Antonino sembrerebbe interessato a Ginevra Lamborghini. Tra i due giochi di sguardi e paroline che lasciano presagire un interesse reciproco. “Cosa stai guardando” ha chiesto Antonino alla sorella di Elettra Lamborghini che ha risposto “Stavo guardando te”. Che dire: i presupposti per una conoscenza ci sono davvero tutti!











