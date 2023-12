Antonino Spinalbese replica a Belen Rodriguez: “Bugie e insulti sul mio conto”/”Adesso mia figlia…”

Antonino Spinalbese, sfogo durissimo sui social: “Mia figlia partirà senza il mio consenso”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno dato vita alla guerra di Santo Stefano. Dopo le parole di questa mattina della showgirl argentina, Spinalbese ha deciso di replicare su Instagram alle parole dell’ex compagna. Belen a sua volta ha risposto ad Antonino che a quanto pare, nei giorni scorsi, ha pubblicato sul suo account Instagram delle storie contro di lei che ha poi provveduto a rimuovere. L’hair stylist ha così replicato sui social: “Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate. Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona” – ha esordito Antonino Spinalbese -.

L’ex gieffino ha poi proseguito: “Lei è la mia ragione di vita. Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto… ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia. Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente, ogni giorno, nella vita di un figlio. Essere genitore non significa avvvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia” – ha scritto ancora Antonino Spinalbese -.

Belen Rodriguez nel mirino di Antonino Spinalbese: la frecciata

Sempre nel corso del post pubblicato su Instagram Antonino Spinalbese ha poi rivelato la sua verità su come siano andate le cose con la figlia Luna Marì. Nelle prossime ore la bimba, nata dalla storia finita con Belen Rodriguez, si imbarcherà su un volo per l’Argentina e quindi Antonino Spinalbese non avrà tempo da poter trascorrere con la figlia.

Le parole di Antonino Spinalbese in un post pubblicato su Instagram: “Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio” ha scritto Antonino Spinalbese replicando a Belen Rodriguez sui social.

