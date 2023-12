Belen Rodriguez attacca Antonino Spinalbese: “Occupati di tua figlia tutto l’anno”/ “Non mi nominare più”

Belen Rodriguez, tensione con l’ex compagno Antonino Spinalbese: guerra sui social

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Antonino Spinalbese dopo giorni di polemiche. La showgirl argentina si è sfogata nelle scorse ore dopo aver ascoltato le parole dell’ex fidanzato. L’argentina è trovata a ribattere alle voci che la accuserebbero di tenere con sé la figlia Luna Marì, senza consentire al padre Antonino Spinalbese di trascorrere del tempo con lei durante le feste. È la stessa Belen Rodriguez a respingere pubblicamente le accuse mediante un post pubblicato su Instagram, in cui usa per la prima volta parole piuttosto forti nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello. “Ho letto articoli alquanto diffamatori ed equivoci sul mio conto”, ha esordito Belen.

La Rodriguez ha poi proseguito così: “Riguardano mia figlia e riguardano il Natale. Ho visto post e stories creati ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno e non a porre l’attenzione solo nel giorno di Natale. L’amore serve sempre non solo alla vigilia” ha scritto ancora la Rodriguez su Instagram nel giorno di Santo Stefano.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il retroscena di Corona

Sempre nel corso del suo intervento su Instagram Belen Rodriguez ha voluto lanciare un avvertimento all’ex fidanzato Antonino Spinlbese. “Ci tenevo a precisarlo, e invito a non nominarmi più in forma pubblica ma solo in forma privata. Altrimenti sarà costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho problemi a farlo” ha detto Belen ricordando anche l’intervista fiume concessa qualche settimana fa a Domenica In da Mara Venier. Nei giorni scorsi a parlare di una tensione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è stato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, che in passato ha vissuto una storia con la showgirl argentina con la quale è sempre rimasto in ottimi rapporti, ha coì svelato sul suo sito Dillinger News quanto accaduto tra i due.

Una tensione, quella tra Belen e Antonino, che sarebbe nata nelle ore precedenti al Natale: “Quello che vi possiamo dire è che Belen, per quanto riguarda la figlia Luna Marì, per le vacanze natalizie ha deciso che dovrà stare solo con lei – si legge su Dillinger News –. Prima all’Albereta, e poi in Argentina, dove passerà il capodanno insieme alla sua nuova famiglia, composta dal nuovo compagno Elio. Al povero Antonino è stata data una sola possibilità: prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre. Cosa ovviamente impossibile”.

