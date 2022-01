Antonio Ansoldi e Fausto Pinna, ex marito e compagno Iva Zanicchi/ “Mai annoiarsi”

Antonio Ansoldi e Fausto Pinna sono l’ex marito e il compagno di Iva Zanicchi. La popolare cantante e conduttrice televisiva ha vissuto due grandissimo amori: il primo con Antonio Ansoldi, l’uomo che ha sposato e che le ha regalato anche la grande gioia di diventare mamma. Eppure la cantante di Zingara non ha un bel ricordo di quell’amore e di quel matrimonio. In occasione di un’intervista, infatti, la Zanicchi ha confessato: “non avrei dovuto sposare mio marito, non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”. Dichiarazioni forti quelle pronunciate dall’Aquila di Ligonchio che è stata legata per tantissimi anni all’uomo da cui ha avuto anche una bellissima figlia di nome Michela.

Con la figlia Michela il rapporto è stato difficile nei primi anni visto che la cantante viveva un momento magico nella sua vita artistica che la portava spesso a stare fuori casa lontana dal marito e dalla piccola. “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza” ha raccontato proprio la cantante.

Iva Zanicchi e il compagno Fausto Pinna: “non l’ho mai tradito”

Dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi si è fidanzata con Fausto Pinna. Un nuovo grande amore che oramai dura da tantissimi anni e che li ha visti condividere gioie e dolori della vita. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome” – ha confessato la cantante parlando del compagno con cui è apparsa diverse volte anche in tv.

Proprio a Verissimo, la Zanicchi è stata protagonista di una intervista doppia con il compagno Fausto. In quell’occasione Silvia Toffanin le chiese: “Fausto è geloso?” con la cantante, che senza girarci troppo intorno, ha risposto “invecchiando si è rincretinito. Non è mai stato geloso. Ma a quest’età dove vado?”. Che dire, anche se i due non si sono mai promessi eterno amore su di un altare, Iva e Fausto sono innamorati come il primo giorno!

