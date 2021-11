Antonio Ansoldi e Fausto Pinna, ex marito e compagno Iva Zanicchi/ “Mai tradito”

Antonio Ansoldi e Fausto Pinna sono l’ex marito e il compagno di Iva Zanicchi, la celebre cantante italiana e conduttrice televisiva. Nella sua vita due grandi amori: il primo è stato Antonio Ansoldi, conosciuto con il nome di ‘Tonino’, che è stato anche il suo primo ed unico marito. Nel 1967, infatti, la coppia si è sposata e dal loro amore è nata Michela, la unica figlia della cantante. Purtroppo dopo dieci anni d’amore e di matrimonio la coppia ha deciso di separarsi prendendo due strade diverse. A distanza di anni da quel lieto si però la cantante di Zingara ha fatto una rivelazione choc confessando di non aver mai amato il marito, ma di averlo illuso per anni.

“Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si doveva meritare un matrimonio così, e questa è una delle cose tristi della mia vita” – ha detto la Zanicchi che dal matrimonio con Antonio Ansoldi ha avuto una figlia di nome Michela. Con la figlia ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi come ha raccontato: “tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”. Nonostante tutto però i rapporti fra Iva Zanicchi e l’ex marito sono rimasti ottimi.

Iva Zanicchi e l’amore per il compagno Fausto Pinna

Dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha ritrovato l’amore fra le braccia di Fausto Pinna. I due sono legati da tantissimi anni anche se non hanno mai deciso di sposarsi. “Io e Fausto non litighiamo mai anche se sono una persona litigiosa, le uniche che facciamo sono in cucina, lui mi costringe a mangiare sardo, io invece sono emiliana e mi ribello” – ha detto la cantante che parlando del rapporto col compagno ha aggiunto – “quando canto, lui piange, mi dice che è innamorato di me, ma io non ci credo. Dopo tanti anni ancora mi dice ogni volta che sono bella, anche quanto sono un disastro”.

Tra i due c’è un rapporto davvero magico e la Zanicchi ha raccontato che Fausto è il suo angelo custode. “Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome – ha detto la conduttrice – Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna.”



