Antonio Ansoldi e Fausto Pinna, ex marito e compagno Iva Zanicchi/ “Non dovevo…”

Iva Zanicchi vive da anni una felice storia d’amore con il compagno Fausto Pinna. Prima d’incontrarlo, però, l’artista è stata sposata con Antonio Ansoldi. Il matrimonio fu celebrato nel 1967 con una cerimonia privata a Bologna. Il loro amore fu coronato dalla nascita di Michela. Il matrimonio tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi durò 10 anni. A distanza di anni, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Non disturbare condotto da Paola Perego, la Zanicchi, parlando del matrimonio, si lasciò andare ad una confessione.

“Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”, dichiarò l’artista che per il lavoro ha viaggiato molto e con il tempo ha dovuto ricostruire anche il rapporto con la figlia. “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza”, ammise la Zanicchi.

Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi: “Un uomo allegro”

Dopo il divorzio, nella vita di Iva Zanicchi è arrivato Fausto Pinna, l’attuale compagno con cui ha un rapporto speciale basato sulla complicità, simpatia ed ironia. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome”, ha raccontato in una vecchia intervista.

Innamorati e uniti, Iva Zanicchi e Fausto Pinna hanno affrontato insieme la malattia di lui. Il momento delicato ha solidificato ulteriormente il loro rapporto: “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”, ha raccontato a Verissimo.

