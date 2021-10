Antonio e Angela: scelta a Uomini e Donne/ Trono over, Gemma “bacio di 16 minuti…”

Ieri, domenica 10 ottobre, negli studi di Uomini e Donne si è registrata una nuova emozionante puntata del programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Grandi colpi di scena in vista per i telespettatori fan del dating show, i quali presto potranno vedere due interessanti scelte che si sono consumate a sorpresa proprio durante l’ultima registrazione. Stando alle anticipazioni trapelate dal Vicolo delle News, infatti, l’appuntamento è stato caratterizzato dai petali rossi sia nel trono classico che in quello over.

Uomini e Donne non va in onda, perché?/ Oggi 11 ottobre spazio ad Amici 2021

Se per quanto riguarda il trono classico, ha lasciato senza parole la scelta di Matteo Fioravanti, il quale ha deciso di scegliere a sorpresa la corteggiatrice Noemi Baratto, anticipando così la sua decisione su consiglio dell’autrice Raffaella Mennoia, non sono mancate le emozioni anche tra i protagonisti del parterre più maturo del programma. Antonio, cavaliere del trono over, si è infatti detto innamorato di Angela. Una dichiarazione d’amore importante che ha portato la coppia a decidere di uscire insieme dal programma, non prima della consueta e romantica pioggia di petali rossi!

Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto/ Uomini Donne: la corteggiatrice dice...

Antonio e Angela, scelta a Uomini e Donne e non solo: bacio per Gemma

Antonio ed Angela, dunque, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori di Uomini e Donne, sorprendendo tutti con la loro scelta. Il trono over, dunque, regala la prima importante scelta della stagione ma queste non sono le sole anticipazioni che arrivano dal mondo di Uomini e Donne.

Stando a quanto svelato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni (@Uominiedonneclassicoeover), sempre a proposito del trono over non sono mancati i consueti battibecchi tra Tina Cipollari e la storica dama del programma, Gemma Galgani, che questa settimana ha avuto il piacere di vedersi con un nuovo cavaliere. Non è tutto però, in quanto secondo gli ultimi spoiler pare che durante l’incontro, come svelato dalla stessa Gemma, ci sarebbe stato un bacio appassionante durato ben 16 minuti. Motivo in più per essere presa in giro dalla sua ‘nemica’ Tina. Della dama Isabella, invece, anche in questa puntata neppure l’ombra. Infine, piccola ulteriore anticipazioni sul trono classico: la tronista Andrea Nicole si sarebbe lasciata andare ad un nuovo bacio con il corteggiatore Ciprian ma anche con un altro corteggiatore.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre: Marika, tutta la verità su Armando

© RIPRODUZIONE RISERVATA