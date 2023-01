Antonio Mezzancella/ “A Tale e Quale ho trovato l’amore, il mio successo per caso”

Antonio Mezzancella, grande imitatore di Tale e Quale Show, è stato intervistato dai microfoni de I Fatti Vostri. “Sono stato un bimbo mangione, molto timido, sensibile, mammone – ha esordito in diretta su Rai Due – sempre da una parte. Ho sempre avuto il sogno di volare, volevo fare il pilota militare e di linea, poi a 18 anni ho preso il brevetto, so volare sui Cessna ma varie vicissitudini mi hanno portato a fare un altro lavoro. Ad un certo punto sono andato a fare l’animatore”.

Dal villaggio è sbarcato poi casualmente al Festival di Castrocaro, e Antonio Mezzancella ha vinto: “Si ma per caso – ammette – non so come ho fatto. Da lì è iniziato il successo ma sono una persona con i piedi per terra. Io facevo il commesso in un negozio di moto, una delle mie passioni: la sera facevo serate e il giorno vendevo accessori”.

ANTONIO MEZZANCELLA: “MI HANNO FATTO FARE UNO SCHERZO CON LA VOCE DI ANTONACCI…”

I suoi amici gli hanno mai chiesto di fare qualcosa di speciale? “Sì, io non amo fare gli scherzi telefoni ma una volta un mio amico mi ha detto che voleva riconquistare la ragazza e dovevo fare Biagio Antonacci che lei lo amava. L’ho chiamata, le ho spiegato un sacco di baggianate e l’ho convinta a tornare insieme al mio amico”.

Adesso Antonio Mezzancella è oggi un coach di Tale e Quale Show, e nel programma di casa Rai ha trovato anche l’amore: “Correva l’anno 2016, abbiamo avuto tre figlie (l’ultima è nata lo scorso mese di aprile ed ha quindi solo 8 mesi ndr). Quando ho dovuto fare Fedez – ha aggiunto – mi sono interfacciato con il corpo di ballo, c’era all’interno anche lei, ed è scoccata la scintilla”. Antonio Mezzancella aveva vinto Tale e Quale Show nel 2019, per poi tornare come super ospite ed ora, come detto sopra, fa parte fissa del cast di coach: la giusta premiazione per il suo grande talento nel canto e nelle imitazioni.

