Antonio Santarsiero, l’assessore di Seveso a Uomini e donne/ “Mi rimetto in gioco”

Sta facendo il giro del la curiosa vicenda di Antonio Santarsiero. Si tratta di un 62enne assessore ai Lavori pubblici del Comune di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, che ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per cercare l’amore. L’esponente di Fratelli d’Italia si è presentato negli studi del fortunatissimo talk di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ed ha spiegato: «Sono pronto a rimettermi in gioco». Secondo quanto riferisce Open, la sua partecipazione allo show di casa Mediaset avrebbe causato non poche polemiche nel consiglio comunale del paese brianzolo di 24mila abitanti.

Antonio Santarsiero ha raccontato di essere separato da più di un anno dopo una relazione di ben 42 anni, spiegando inoltre di essere padre di due figlie e anche nonno, e dicendosi pronto a ricominciare una nuova vita: «Ma non sono uno che crede nel colpo di fulmine – ha spiegato ancora – secondo me ci vuole tempo per innamorarsi di una persona. L’aspetto fisico conta, ma è più importante quello che c’è dentro. La bellezza passa».

ANTONIO SANTARSIERO A UOMINI E DONNE: ALCUNI CITTADINI DALLA SUA PARTE

Come detto sopra, però, le reazioni non si sono fatte attendere visto che i partiti di opposizione in Consiglio comunale hanno fatto scattare gli sfottò, riferiscono i colleghi di Fanpage, per il «nuovo impegno istituzionale» dell’assessore che, «dovrebbe trovare il tempo di risolvere i problemi di manutenzione in città, visto che è il suo compito», il duro commento dei consiglieri di minoranza sui social. Alcuni concittadini di Seveso hanno però preso le difese dello stesso Antonio Santarsiero, sottolineando come lo stesso sia libero di fare quello che gli pare della propria vita privata, basta che ovviamente svolge al meglio il suo incarico pubblico.

Tra l'altro l'assessore ai lavori pubblici di Seveso avrebbe già fatto colpo, visto che una concorrente di Uomini e Donne Paola, lo starebbe frequentando e si sarebbero addirittura scambiati il primo bacio, anche se lui preferirebbe Tiziana.











