Antonio Spinalbese, nuovi scatti in compagnia di Sonia Bruganelli/ “Le serate improvvisate…”

Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, insieme anche dopo i rumor sul presunto flirt

Negli ultimi giorni era spuntato un particolare rumor di gossip; protagonisti Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, “rei” di trascorrere diverso tempo insieme come testimoniato da alcuni scatti sui social. Il retroscena si è presto risolto con un nulla di fatto date le smentite dei diretti interessati. Tra i due è palese che vi sia unicamente un rapporto di amicizia e rispetto, anche dopo l’esperienza vissuta – seppur in vesti differenti – al Grande Fratello Vip.

Dopo i rumor circolati di recente sul presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, hanno colpito gli ultimi scatti condivisi sui social da entrambi. Come riporta Leggo, l’hair stylist ha pubblicato una tenera foto di sua figlia Luna Marì intenta a giocare proprio con l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. In aggiunta un didascalia con scritto “tata”, un simpatico riferimento che sottolinea un rapporto di spensieratezza tra i due.

Oltre alla foto pubblicata da Antonino Spinalbese che ritrae sua figlia Luna Marì in compagnia di Sonia Bruganelli, anche quest’ultima – come riporta il portale – ha pubblicato una foto con protagonista l’hair stylist. Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato immortalato mentre si accinge a tagliare i capelli a Davide, figlio dell’autrice e del suo ex marito Paolo Bonolis. “Le serate improvvisate; grazie di aver gentilmente concesso la tua arte per la family”.

Come prevedibile, i nuovi scatti condivisi da Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli hanno nuovamente scatenato il web tra presunta complicità e ironici riferimenti. Come riporta Leggo, qualcuno ha ricordato: “Anche con Belen iniziò tutto con un taglio di capelli”. E ancora: “Sonia ha sempre dimostrato stima e simpatia per Antonino e quindi la loro amicizia è più che lecita”. Quest’ultimo commento è forse il più calzante; in un contesto dove ogni occasione è buona per alimentare teorie, è giusto prendere le cose per quello che sono senza avanzare ipotesi di flirt che poco si conciliano con la realtà dei fatti.











