Antonio Zequila al Grande Fratello Vip?/ “Signorini mi vuole. forse a settembre…”

Antonio Zequila, reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi 2022 dove ha fatto coppia con Floriana Secondi perdendo, poi, la sfida al televoto proprio con quest’ultima, a settembre, potrebbe accettare di partecipare ad un nuovo reality. A svelarlo è stato lo stesso Zequila che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di superguidatv, ha svelato di essere corteggiato da Alfonso Signorini che lo vorrebbe come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip che partirà a settembre. Secondo quanto raccontato da Zequila, Signorini lo avrebbe già contattato per l’edizione che è stata vinta da Jessica Selassiè quando il reality era stato prolungato fino a marzo.

“Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre [2021, ndr]. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico. Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa”, ha dichiarato Zequila.



Antonio Zequila torna al Grande Fratello Vip?

Dopo l’annuncio del prolungamento, nella casa del Grande Fratello Vip, sono entrati diversi concorrenti tra i quali anche la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis che avrebbe fatto saltare l’ingresso di Zequila. Quest’ultimo, tuttavia, in vista della settima edizione del reality, avrebbe buone speranze di varcare nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà. “Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico. Mi ha curato il cancro dell’anima che è la depressione. Avevo appena perso mio padre Giovanni e lui mi ha sostenuto. Magari entrerò nella casa nella prossima edizione che inizierà a settembre”, ha detto l’ex naufrago.

Qualora Alfonso Signorini dovesse puntare su Zequila come concorrente del GF Vip, per Antonio si tratterebbe di un ritorno. Zequila, infatti, è stato un concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche Antonella Elia e Adriana Volpe. A trionfare, tuttavia, al termine di quell’edizione fu Paola Di Benedetto.













