Antonio Zequila attacca Groppelli: “Parrucchino? Sono i miei capelli”/ Lei: “Hai 4 peli, meglio rasato”

A Mattino5 il chiarimento tanto atteso fra Antonio Zequila e l’opinionista Patrizia Groppelli. Quest’ultima ha insinuato più volte nelle ultime settimane che l’ex isolano avesse il parrucchino, e oggi lo stesso ha voluto replicare a tali parole. “Io sono offesa con te come donna e come persona, come donna che fa anche chirurgia plastica”, ha esordito la Groppelli, e subito Zequila ha replicato: “Inizi di prima mattina a dire delle sciocchezze, stai dicendo che ho il parrucchino, questi sono i miei capelli, naturali”. Ma ancora la Groppelli: “Non c’è niente di male ad avere il parrucchino, hai quattro peli, sono pochi, non c’è niente di male ad avere un parrucchino, insulti le persone che hanno il parrucchino”.

Poi Zequila ha precisato: “Prima di tutto non si chiama parrucchino ma protesi, quella che porta Facchinetti, Io non ho mai portato il parrucchino, mai protesi, l’unica cosa che ho fatto sono delle punturine”. Ma l’opinionista non è convinta: “Tu di chirurgia plastica ne fai, ti fai il Botox, sei tirato come un tamburo in faccia”, e Zequila: “Ma ti sbagli, questa è la mia pelle di 58 anni, conduco una vita sana, ho gli addominali scolpiti. Mi spiace che siamo in pandemia e non mi puoi toccare”.

ANTONIO ZEQUILA VS PATRIZIA GROPPELLI PER IL PARRUCCHINO: “GUARDA CHE NON C’ENTRA NULLA CON LA VIRILITÀ…”

Ma la Groppelli insiste: “Guarda che un uomo calvo è più virile, io sto con Sallusti che è calvo”. Di nuovo l’ex isolano: “L’ormone non c’entra nulla con la virilità, lo hanno detto gli esperti, un uomo con tanti capelli può avere tanto testostereone come chi è pelato”. Poi la Groppelli ha tirato in ballo un episodio di 4 anni fa e di una particolare polverina: “E’ un prodotto a base di Keratina – ha subito contro-battutto Zequila – che serve per rinfoltire i capelli, io a 58 anni non ho più i capelli che avevo a 30”.

“Ho avuto un problema molto importante – ha aggiunto Antonio Zequila – una tragedia famigliare, è morto mio padre, in seguito a quello ho avuto un forte stress, e poi c’è anche una questione ereditaria, ma la storia della virilità è una grande sciocchezza. Io sono andato a Istanbul – ha aggiunto – e volevo fare il trapianto poi ho preso paura e non l’ho fatto”. Poi la Groppelli ha concluso: “Se ti rasi tutto saresti più interessante”, e l’attore ha replicato: “Ascolterà il tuo consiglio”. La discussione è ricominciata poco dopo quando Zequila si è rivolto alla Groppelli: “Vorrei capire che lavoro fai”, e l’opinionista ha replicato: “Io sono una casalinga, non fare il classista perchè mi stai offendendo”.

