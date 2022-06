Antonio Zequila amato e odiato dalle donne/ Quando fu vittima di Scherzi a Parte..

Antonio Zequila, carriera, vita privata, meme e depressione

Antonio Zequila, classe 1964, è un attore e un personaggio televisivo italiano. Un passato da “latin lover” che però persiste nel presente, che vede Antonio single ma sempre accerchiato da donne, alcune lo amano, altre un po’ meno. Zequila infatti, ospite in molti programmi tv e reality show, “vanta” numerose relazioni sentimentali con donne davvero bellissime come: Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump, Simona Tagli, Lory Del Santo e Mila Suarez e molte altre.

Durante l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, nel 2020, Zequila aveva addirittura scatenato gossip e polemiche per una presunta storia tra lui e Adriana Volpe. Tra le varie esperienze che lo vedono protagonista sul grande schermo, ce n’è una che tempo fa fece impazzire il popolo del web, che ancora oggi conserva e posta numerosi meme dell’evento. Stiamo parlando della lite, ormai virale, tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo a Domenica In, nel 2006 e della fatidica frase pronunciata da un Antonio molto adirato: “Non nominare mia madre! Mai più!”. Antonio non ama molto ricordare quel momento, anche perché lui è sempre stato molto legato alla famiglia, tanto che di recente ha dichiarato sui social di aver sofferto di depressione dopo la morte del padre.

Antonio Zequila è stato uno delle vittime di Scherzi a parte. Come tutti ben sanno, l’attore non è certo famoso per la sua modestia e al contrario, ama stare al centro dell’attenzione. Sfaccettatura caratteriale particolare ma che negli ultimi giorni ha fatto molto arrabbiare l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022 Vladimir Luxuria. Durante la finale dell’Isola, Zequila era stato interpellato per esprimere un parere su uno dei finalisti ma accidentalmente ha iniziato a parlare di se, a quel punto l’opinionista infuriata lo ha zittito dicendo: “Devi parlare di Luca, non di te!”.

Insomma, Antonio vive la sua vita da protagonista e ama sentirsi tale, è questa la ragione che ha spinto Enrico Papi e il cast di Scherzi a Parte a fargli credere di aver ereditato da un antico parente un titolo nobiliare e un castello. Zequila ci crede talmente tanto che oltre a “scontrarsi” con un’altra possibile erede e accettare poco dopo tutti i riti da compiere, manda un video per Barbara D’Urso, Alfonso Signorini e Ivana Trump, informandoli e affermando: “Questa è la mia tenuta, la mia nuova dimora. Ma la cosa più importante è che sono un conte”. A fine scherzo, Antonio ci è rimasto molto male.











