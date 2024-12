Apollo 13, diretto da Ron Howard

Domenica 22 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, il film storico e d’avventura del 1995 dal titolo Apollo 13. La pellicola è diretta dal regista Ron Howard, l’amatissimo Richie Cunningham nella sitcom di successo Happy Days. La colonna sonora è stata invece scritta da James Horner, autore delle musiche di uno dei film che hanno segnato la storia del cinema, Titanic.

Il protagonista è interpretato dalla star di Hollywood Tom Hanks, volto di numerosi lungometraggi campioni di incasso, quali Forrest Gump, C’è posta per te e Cast Away. Al suo fianco l’attore Kevin Bacon, diventato famoso a livello internazionale grazie alla sua interpretazione in Footloose. Nel cast di Apollo 13 anche: Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris e Kathleen Quinlan.

La trama del film Apollo 13: “Houston, abbiamo un problema”

Apollo 13 è ambientato subito dopo il primo sbarco dell’uomo sulla Luna con il grande astronauta Neil Armstrong. Jim Lovell e Fred Haise, che erano stati assegnati all’equipaggio di riserva della missione Apollo 11, vengono scelti per prendere parte in modo diretto ad una nuova missione, l’Apollo 13.

Sarà proprio Lovell a guidare questo nuovo lancio, che partirà l’11 aprile 1970 da una delle basi spaziali più moderne e avanzate, quella di Cape Kennedy.

Purtroppo le cose non vanno come previsto e solo a distanza di 3 giorni iniziano ad insorgere i primi problemi, in particolare un’importante esplosione coinvolge una parte della navicella causando danni seri alla struttura.

Ormai non c’è molto da fare, e dalla base parte l’ordine immediato di rientro sulla Terra.

Riuscire in questa impresa, però, sarà davvero difficile e la vita degli astronauti sarà messa in serio pericolo.

Per questo motivo viene immediatamente organizzata quella che viene definita una “missione di recupero” che vedrà coinvolto l’astronauta Ken Mattingly.

Quest’ultimo avrebbe dovuto prendere parte alla missione ma si era ammalato di morbillo e per questo motivo non era potuto partire. Per raggiungere la navicella Mattingly ci metterà ben 3 giorni, durante i quali gli astronauti dovranno fare tutto il possibile per riuscire a rimanere in vita.