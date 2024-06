Tom Hanks: malattia moglie Rita Wilson e figli/ Lei: “La sua vicinanza mi ha stupita…”

Tom Hanks è tra i massimo rappresentanti del cinema internazionale; protagonista di alcune delle pellicole che hanno segnato e ancora segnano intere generazioni. Attore, regista, sceneggiatore e produttore; ma anche marito amorevole. Da quasi quarant’anni condivide i successi professionali e la bellezza della quotidianità con sua moglie Rita Wilson con la quale ha dato alla luce due figli: Chester e Truman Theodore.

“Sono un uomo fortunato con una famiglia come questa seduta in prima fila; una moglie fantastica in tutti i sensi, che mi ha insegnato cos’è l’amore”. Parlava così Tom Hanks in occasione dei Golden Globe 2020, parole inequivocabili per testimoniare il legame viscerale tra loro che è risultato fondamentale nella più grande battaglia di sua moglie Rita Wilson, quella contro la malattia.

Tom Hanks, sempre al fianco di sua moglie Rita Wilson durante il calvario della malattia

Era il 2015 quando a Rita Wilson – moglie di Tom Hanks – venne diagnosticata una severa malattia: un cancro al seno con conseguente doppia mastectomia. Lei stessa, in un’intervista rilasciata al New York Times in quel periodo, raccontò come il marito le offrì il massimo e amorevole supporto al fine di affrontare assieme, per amore dei figli, quella tortuosa battaglia. “Non sai mai come reagirà il tuo partner in una situazione come questa; ero così stupita e sconvolta dalle cure che mio marito mi ha riservato…”.

Come anticipato, manifesto dell’amore che da decenni lega Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson è la splendida famiglia costruita e coronata dalla nascita di ben due figli, Chester e Truman Theodore. Prima di legarsi all’attuale consorte, l’attore ha avuto anche un matrimonio precedente con la collega Samantha Lewes. Dalla relazione durata circa 10 anni sono nati i primi due figli di Tom Hanks, Colin ed Elizabeth.











