Apple Watch, 6 nuove funzioni in arrivo/ Da Race Route a Oceanic+: i dettagli

A pochi giorni dal lancio ufficiale dei nuovi Apple Watch 8, si fanno sempre più insistenti i rumors circa la possibilità che a breve gli orologi intelligenti della Mela possano essere implementati con nuove interessanti funzioni. Secondo quanto si legge su TecnoAndroid.it, sarebbero ben 6 le operazioni inedite rese possibili con Apple Watch 8 e precedenti, e alcune di essere faranno parte di watchOS 9. Partiamo dalla prima funzione che dovrebbe arrivare a settimane, entro la fine dell’anno, e che permetterà allo stesso orologio di rilevare se l’utente starà svolgendo un’attività sportiva in un circuito chiuso, combinando i dati del ricevitori GPS con quelli di Apple Maps.

Tale nuova funzione sarà disponibile prima negli Stati Uniti dal Watch Series 4 in avanti, dopo di che arriverà un po’ ovunque. Race Route è invece una funzione pensata appositamente per i corridori e grazie alla stessa verrà rilevato in automatico se si sta percorrendo un circuito di allenamento, mostrando anche il miglior tempo ottenuto su di esso.

APPLE WATCH, LE FUNZIONI IN ARRIVO: AUTONOMIA FINO A 60 ORE

Sempre Tecnoandroid segnala che gli Apple Watch con connettività cellulare funzioneranno anche all’estero grazie ad una trentina di operatori partner dell’iniziativa, inoltre, sarà possibile controllare HomePod e altri gadget smart home grazie alla compatibilità con l’app Casa. Un’altra applicazione esclusiva degli Apple Watch, ma in questo caso Ultra, è Oceanic+, sviluppata in collaborazione con Huish Oudoors e che di fatto rappresenta un computer subacqueo che permette quindi di monitorare tutti i parametri fondamentali per un’immersione in sicurezza.

Infine va segnalata la modalità Risparmio Energetico, sempre esclusiva di Apple Watch Ultra, che garantirà 60 ore di autonomia rispetto alle36 ore dell’autonomia “standard”. Vi ricordiamo che il nuovo Apple Watch 8 e il nuovo Apple Watch SE, sono disponibili su Amazon a questo link o sul sito ufficiale Apple.











