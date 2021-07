Arbitro Italia Belgio/ Chi è Slavko Vincic: dirigerà il quarto degli azzurri

SLAVKO VINCIC, ARBITRO ITALIA BELGIO: ARRESTATO, VITTIMA DI UN ERRORE GIUDIZIARIO…

Chi è l’arbitro di Italia Belgio? Giusto pochi giorni fa la UEFA ha selezionato il fischietto sloveno Slavko Vincic per dirigere il match dei quarti di finale degli Europei 2020 con gli azzurri di Mancini, in programma questa sera alle ore 21.00 tra le mura della Football Arena di Monaco di Baviera. Andiamo allora a conoscere meglio il primo direttore di gara, che pure qualche mese fa era salito agli onori delle cronache per l’arresto occorso in seguito a un’indagine della polizia slovena legata a un giro di prostituzione: un clamoroso errore giudiziario, di cui Vincic fu vittima lo scorso maggio (l’arbitro fu comunque subito rilasciato, perchè totalmente estraneo ai fatti).

Italia si inginocchia con il Belgio?/ "Rispetto avversari": manca annuncio ufficiale

Il signor Slavko Vincic è arbitro internazionale ben noto: nato il 25 novembre 1979 a Maribor, lo sloveno comincia la sua carriera fischietto in mano nella stagione 2006-07 del primo campionato nazionale ed è solo nel 2010 che diventa ottenne la qualifica di arbitro UEFA-FIFA. Da allora il direttore di gara ha calcato campi internazionali, dirigendo incontri per le categoria minori delle nazionali (U17, U20 e U21) e maggiori (Nations league, amichevoli, Europei, qualificazioni Mondiali), come per i club (Champions ed Europa League), senza dimenticare ovviamente le esperienza nelle singole nazioni, con i campionati della Liga 1 romena, la Super League 1 greca, la Saudi League saudita e chiaramente le competizioni slovene.

Le pagelle Svizzera Spagna/ Euro 2020, i voti della partita (primo tempo)

SLAVKO VINCIC, CHI È L’ARBITRO DI ITALIA BELGIO: LE STATISTICHE

Cominciamo a inquadrare Slavko Vincic, arbitro selezionato per Italia Belgio, atteso quarto di finale degli Europei 2020 in programma questa sera: occorre ora andare ad esaminare qualche numero che il fischietto sloveno ha messo da parte. Cominciamo subito a dire che per Vincic quello di questa sera è il terzo impegno in questa edizione degli Europei 2020: fino qui ha diretto due incontri per la fase a gironi e dunque in primis Spagna-Svezia del 14 giugno scorso (match concluso per 0-0): allora il fischietto aveva deciso di appena un ammonizione, concessa a Mikael Lustig). Di fila Vincic era intervenuto nella sfida, disputata lo scorso 20 giugno, tra Svizzera e Turchia (chiusasi col successo elvetico per 3-1): allora l’arbitro aveva assegnato ben 4 cartelli i gialli, ma null’altro, a Calhanoglu, Celik, Soyuncu e Xhaka. Va poi aggiunto che nella stagione corrente 2020-21, Slavko Vincic ha diretto complessivamente ben 30 partite, di cui sei per le competizioni con le nazionali e sette per le manifestazioni UEFA dei club: a tabella spiccano dunque per lui ben 110 cartellini gialli e solo sette rossi concessi, con anche otto calci di rigore. Non molte ammonizioni e pochissimi espulsioni: Vincic sarà arbitro che lascia correre anche questa sera, per Belgio-Italia?

Diretta/ Svizzera Spagna (risultato 0-1) streaming tv: squadre al riposo

SLAVKO VINCIC, CHI È L’ARBITRO IN ITALIA BELGIO: I PRECEDENTI

Detto anche dei numeri che ha messo finora da parte Slavko Vincic, arbitro di Italia Belgio, big match che ci attende solo questa sera, andiamo ora a esplorare i precedenti che il fischietto sloveno ha collezionato con gli azzurri. Dati alla mano vediamo subito che il primo direttore di gara ha avuto l’occasione di incontrare la nazionale italiana maggiore già in due occasioni: ricordiamo dunque il match tra gli azzurri e l’Albania vinto per 2-0 in occasione del torno di qualificazioni ai mondiali 2018, nel 2017, ma soprattutto il 2-0 inferto dai nostri beniamini alla nazionale della Bulgaria solo lo scorso 28 marzo, in occasione, sempre, del torneo di qualificazione ai Mondiali (del 2022) dove furono gran gol di Belotti e Locatelli (e ben 6 cartellini gialli assegnati, di cui due agli azzurri). Pure a bilancio emergono altre statistiche: ricordiamo allora che Slavko Vincic nella sua carriera ha avuto modo di incontrare anche le formazioni nazionali azzurre della U17 (un precedente) e della U21 (due testa a testa), ma pure diversi club, come Fiorentina, Milan, Lazio e Inter.



© RIPRODUZIONE RISERVATA