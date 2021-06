Arbitro Italia Austria/ Chi è Anthony Taylor che dirige gli azzurri (Europei 2020)

ARBITRO ITALIA AUSTRIA, CHI È? TAYLOR E LE POLEMICHE SULL’INGHILTERRA

Chi è l’arbitro di Italia Austria? La partita per gli ottavi di finale degli Europei 2020, in programma alle ore 21.00 di oggi a Wembley, è stata affidata al direttore di gara inglese Anthony Taylor, nato a Manchester il 20 ottobre 1978, che dunque ha 42 anni. Il signor Anthony Taylor è ormai un arbitro ben noto a livello internazionale: infatti ha debuttato nel 2010 nella massima divisione del campionato di calcio inglese, cioè naturalmente la Premier League, e già con decorrenza dal 1° gennaio 2013 Taylor aveva ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa. Purtroppo, dobbiamo evidenziare che la designazione di un arbitro inglese per Italia Austria ha scatenato numerose polemiche, a causa delle tensioni che in questi giorni ci sono state sulla sede delle semifinali e della finale di Euro 2020: si teme dunque che un fischietto inglese potrebbe essere “contro” l’Italia, visto che è proprio Roma la candidata più forte per sostituire Londra – ipotesi comunque smentita dalla Uefa. Ad Anthony Taylor resta “solo” una cosa da fare: arbitrare al meglio stasera Italia Austria per spazzare via ogni dubbio.

ANTHONY TAYLOR, ARBITRO ITALIA AUSTRIA: LE STATISTICHE

Dunque Anthony Taylor è l’arbitro di Italia Austria e per il fischietto inglese sarà la terza presenza agli Europei 2020: in precedenza infatti Taylor ha già arbitrato due incontri della fase a gironi, tra i quali fatalmente spicca Danimarca Finlandia 0-1, la partita del malore di Christian Eriksen, che ha dunque richiesto all’arbitro Taylor di gestire una situazione anomala e decisamente delicata. Taylor ha poi arbitrato pure Portogallo Germania 2-4, il bilancio complessivo di queste due partite è di quattro ammonizioni, nessuna espulsione e un calcio di rigore. Nel corso della stagione 2020-2021 l’arbitro Anthony Taylor ha diretto anche quattro partite di Champions League, delle quali due hanno coinvolto squadre italiane: il pareggio della Lazio in casa del Bruges (1-1) il 28 ottobre 2020 e la sconfitta casalinga per 0-2 dell’Inter contro il Real Madrid il 25 novembre scorso. Spiccano però Psg Barcellona 1-1 negli ottavi di finale e la Supercoppa Europea vinta dal Bayern contro il Siviglia per 2-1 ai tempi supplementari. Infine, uno sguardo al bilancio complessivo della stagione di Anthony Taylor: 39 partite arbitrate con 124 cartellini gialli, quattro espulsioni e venti calci di rigore. Pochi “rossi” ma tanti rigori: sarà così anche stasera in Italia Austria?

