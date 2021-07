Arbitro Italia Spagna/ Chi è Felix Brych: dirigerà la semifinale degli Azzurri

ARBITRO ITALIA SPAGNA: CHI È FELIX BRYCH, IL TEDESCO CON LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

L’arbitro di Italia Spagna sarà il tedesco Felix Brych, che è stato designato per dirigere la semifinale che gli Azzurri giocheranno questa sera a Wembley per gli Europei 2020. A dire il vero questa designazione di Brych come arbitro di Italia Spagna ha fatto storcere il naso a molti: ad esempio, il Corriere dello Sport ne ha parlato esplicitamente come dell’immagine del “fallimento Uefa”. Il designatore Uefa è l’italiano Roberto Rosetti, ma questo non basta a rassicurare il quotidiano, che ha parlato di Brych come di “uno dei peggiori arbitri europei a disposizione”. Insomma, su Felix Brych come arbitro di Italia Spagna si discute ancora prima che la semifinale di Wembley abbia inizio e questo evidentemente non è lo scenario ideale – sperando che al fischietto tedesco non arrivino gli echi di queste polemiche.

Laureato in Legge presso l’Università di Ratisbona, Felix Brych ha 45 anni essendo nato a Monaco di Baviera il 3 agosto 1975, dunque fra meno di un mese ne compirà 46. Il suo debutto in Bundesliga risale al 2004 e ha conseguito la qualifica di arbitro internazionale Fifa dal 1° gennaio 2007, eppure l’ampia esperienza sembra non basti a rassicurarci su Felix Brych.

ARBITRO ITALIA SPAGNA: POLEMICHE SU FELIX BRYCH

Per l’arbitro Felix Brych la semifinale Italia Spagna sarà addirittura la quinta presenza agli Europei 2020, dopo due partite della fase a gironi (Olanda Ucraina e Finlandia Belgio), l’ottavo di finale Belgio Portogallo e il quarto di finale Ucraina Inghilterra. Verrebbe da pensare che un arbitro scelto in cinque turni su sei sia la massima garanzia, per molti invece ciò è il simbolo della carenza di alternative che – considerata anche l’esclusione degli arbitri le cui Nazionali sono ancora in corsa – porterà la Uefa a scelte obbligate per semifinali e finali, con gli olandesi Makkelie e Kuipers per la seconda semifinale Inghilterra Danimarca e poi per la finale di domenica sera. Tornando a Felix Brych, nel mirino della critica per l’arbitro di Italia Spagna c’è soprattutto la direzione di Belgio Portogallo, quando ha graziato Palhinha e Pepe per falli gravi che avrebbero meritato sanzioni più severe – quello di Palhinha fu il fallo che mise in dubbio De Bruyne per il quarto di finale proprio contro l’Italia.

ARBITRO ITALIA SPAGNA: I PRECEDENTI CON FELIX BRYCH

In ogni caso: Felix Brych sarà l’arbitro di Italia Spagna, dunque possiamo ricordare che il fischietto tedesco ha già arbitrato nella propria carriera ventisette partite con squadre italiane, Nazionali o club: il bilancio è di dodici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Il precedente più celebre e anche significativo verso la semifinale di questa sera a Wembley è senza ombra di dubbio un altro Italia Spagna, quello giocato a Torino il 6 ottobre 2016 nelle qualificazioni per i Mondiali 2018: fu un pareggio per 1-1 ma pure in quel caso non mancarono le critiche, in particolare per avere graziato Diego Costa e Sergio Ramos da possibili espulsioni che avrebbero evidentemente cambiato il volto di quella partita se la Spagna fosse rimasta in dieci o addirittura in nove uomini. Quella sfida Italia Spagna ci ricorda tra l’altro la mancata qualificazione a Russia 2018, il punto più basso dal quale Roberto Mancini ha risollevato la Nazionale: ora ecco di nuovo le Furie Rosse con lo stesso arbitro Brych. Quale migliore occasione per voltare pagina?



