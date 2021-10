Arena ’60 ’70 ’80, Amadeus/ Diretta 2a puntata e ospiti: dai Tony Hadley a Gianna Nannini

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80: anticipazioni e diretta seconda serata 2 ottobre

Dopo il successo ottenuto con la prima serata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.873.000 telespettatori, share 21.87% dando vita ad un testa a testa con Tu sì que vales di canale 5 superando il talent show del sabato sera più amato dal pubblico, oggi, sabato 2 ottobre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Arena Suzuki ’60 ’70 ’80. Dall’Arena di Verona, amadeus condurrà la seconda ed ultima serata dedicata alla musica di tre decenni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale portando alla ribalta artisti che, ancora oggi, sono amatissimi.

Al centro della serata ci saranno le hit di quegli anni, le mode musicali che hanno poi influenzato la musica degli anni successivi. Anche questa sera, infatti, Amadeus non sarà solo il conduttore della serata, ma vestirà anche i panni del narratore di quegli anni e, soprattutto, quelli del dj facendo ballare tutto il pubblico presente all’Arena di Verona. Sul palco, naturalmente, ad accompagnarlo, ci saranno grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Tutti gli ospiti della seconda puntata di Arena ’60 ’70 ’80

Gli ospiti della seconda ed ultima puntata di Arena ’60 ’70 ’80 metteranno d’accordo gli amanti di vari generi musicali. Nel corso della serata, sul palco dell’Arena di Verona, si alterneranno: Village People, Gianna Nannini, Raf, Sabrina Salerno, Patty Pravo, Opus, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Tony Hadley, Peppino Di Capri, Gazebo, Marcella Bella, Fausto Leali, Alphaville.

Un evento unico non solo per gli amanti della musica, ma anche per Amadeus che torna a riassaporare il gusto della consolle, sua fedele compagna di lavoro all’inizio della carriera. La serata sarà potrà essere vista in diretta televisiva su Raiuno, ma anche in diretta streaming. Basterà collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione. La serata, inoltre, sarà trasmessa in contemporanea anche su Radio2, la radio ufficiale dell’evento.

