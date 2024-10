Una canzone contro il bullismo quella di Arisa, che è appena uscita con il brano “Canta ancora” tutto dedicato alla terribile vicenda di Andrea Spezzacatena, ragazzo che nel lontano 2012 si era tolto la vita dopo le continue vessazioni dei compagni di scuola. Era novembre e lui aveva solo 15 anni. Arisa si racconta a Chi Magazine, confessando alcuni dettagli importanti della sua vita e facendo una sorta di coming-out, raccontando ai lettori di essere a sua volta stata vittima dei bulli.

Ed è stata proprio lei ad essere scelta per cantare la colonna sonora de Il ragazzo dai pantaloni rosa, film dedicato alla storia di Andrea. Arisa ha ammesso di essersi appassionata alla storia del ragazzo dopo aver letto la sceneggiatura del film, cosa che le ha ricordato quando da piccola ha vissuto periodi di bullismo. “Mi ha fatto rivivere delle sensazioni“, ha spiegato la cantante: “che forse fanno parte anche della mia ferita“. Arisa ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a scuola per poi parlare di sua madre, che in quel periodo non stava bene. Tanto che la canzone Canta ancora l’aveva scritta proprio per aiutarla ad agire.

Come tanti giovani di oggi e di allora, anche Arisa ha subito del bullismo e proprio per questo è rimasta sensibile ad una delle tematiche più discusse e importante negli ultimi anni. “Bisogna essere inclusivi nei confronti di tutti”, ha detto Arisa: “tutti meritano rispetto”. Poi la cantante ha parlato della nuova esperienza a The Voice Kids raccontando di non vedere l’ora di iniziare questo nuovo percorso con i ragazzi giovani che hanno voglia di spiccare il volo nel mondo della musica.

E poi si parla di amore. Arisa racconta di aver sempre avuto chiara la persona che ha avuto accanto, spiegando che però spesso le donne hanno una visione sbagliata dell’uomo che vorrebbero vicino. L’amore secondo Arisa deve essere una comunione di anime e non una fusione, e che l’amore ha sempre due storie, che non è mai una sola dato che ogni persona ha la sua strada. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi“, aveva scritto poco tempo fa la cantante, “nessuna bugia e no perditempo“. Come andrà a finire? Riuscirà finalmente ad innamorarsi?