Arisa: “Sono lusingata dalle avances di Rocco Siffredi”/ “Girare un porno con lui? Non lo farei mai”

Arisa è stata ospitata durante la diretta odierna di Belve, in onda su Rai 2 con Francesca Fagnani, parlando brevemente anche dei suoi recenti post su Instagram. Pubblicando una sua foto completamente nuda, infatti, elencò una lista di caratteristiche che un eventuale spasimante doveva avere, riscuotendo parecchie critiche, specialmente per aver scritto “sanissimi ed economicamente autosufficienti”. Alla Fagnani Arisa ci tiene a specificare che “non significa ricchi, ma che non devono volere i miei soldi perché non ne ho per tutti”. Un vero e proprio annuncio che oltre ai tanti “giocatori” che l’hanno contatta, ha risvegliato anche le attenzioni di Rocco Siffredi che le ha proposto di girare “un porno romantico ed educativo”.

Commentando il porno educativo e romantico di Rocco Siffredi, Arisa sostiene che potrebbe trattarsi di “una lezione di biologia in costume”, ma sottolineando anche che “io non ci vado“. Nonostane non sia disposta ad accettare la richiesta del porno attore, la cantante confessa di averlo trovato “tanto carino”. Infatti, la cantante si sarebbe sentita lusingata dalla proposta avanzata sotto il suo annuncio su Instagram, spiegando che “è bello essere presa in considerazione da uno come Rocco che ci capisce”.

Di contro, però, Arisa ritiene meno bello su Rocco Siffredi che “è sposato”, rendendolo assolutamente incompatibile con “la proposta di matrimonio”. Tornando al porno, però, ci tiene ancora una volta che non è nulla che si senta o si sentirà mai di fare. Lo stesso Rocco definì “sensuale a livelli irreali” la cantante, che a Belve ci tiene a ringraziarlo per le sue parole. Lei, però, non si sente particolarmente sensuale, ritenendo che “la mia sensualità andava di moda negli anni ’50”. In quel periodo, confessa Arisa, sarebbe stata “una bomba”, mentre ora “gli uomini che mi apprezzano non sono il mio tipo. Mi piacciono un poco più gelidi, più irraggiungibili, non mi piacciono quelli che se la tirano”.

