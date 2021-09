Arisa, straziante lettera per Amici 2021/ “Grazie Maria De Filippi, mi hai regalato…”

L’EMOZIONANTE LETTERA DI ARISA PER AMICI

In questa edizione di Amici 2021 Arisa non sarà presente ma, ha scritto una lettera per augurare un buon inizio a tutti i futuri allievi. Una missiva straziante, nella quale la cantante ha scritto: «Amici è stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto». Dopo aver lodato tutte le persone che rendono possibili questo show dalle sue parole si è inteso come la cantante abbia deciso di aver lasciato il programma per non avere un impegno lungo tutto l’anno. Ma comunque la scuola di Amici le manca, e anche tanto. Lo dimostra appunto la lettera che ha condiviso sui social, a ridosso dell’inizio del programma, dedicandola a Maria De Filippi e a tutto il cast del talent.

Arisa: "Parteciperò a Ballando con le Stelle"/ Il suo maestro sarà Vito Coppola

Arisa ha definito Amici un luogo magico: «Sono tutte persone straordinarie ed è anche perché merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato. Mi mancherà tutto, ma…». A questo punto arriva al nocciolo della questione relativa al suo addio: aveva molto da fare e da imparare, lasciando appunto intendere che sia stata lei a non voler prendere un impegno lungo tutto l’anno.

Arisa è fidanzata?/ Dagli indizi social al matrimonio saltato con Andrea Di Carlo...

ARISA E IL RINGRAZIAMENTO A MARIA DE FILIPPI

Arisa non sarà la professoressa di canto ad Amici 2021, c’è Lorella Cuccarini al suo posto per il canto, ma è sicuramente una telespettatrice fedele. «Io la guarderò da casa come voi, come ho sempre fatto e come farò sempre», ha assicurato la cantante nella lettera emozionante che ha pubblicato. Non poteva ovviamente mancare un messaggio rivolto direttamente alla padrona di casa, Maria De Filippi, che l’ha voluta l’anno scorso: «Grazie infinite Maria, spero di ricontrarti presto per ringraziarti ancora e ancora e ancora».

Maria De Filippi presenta Andrea Nicole a Uomini e Donne/ "Non c'è nulla da guardare"

Poi ha esteso il suo messaggio a tutto il mondo di Amici, che comprende di conseguenza non solo tutti coloro che ci lavorano, anche dietro le quinte, ma anche gli stessi telespettatori. «Un grande abbraccio a tutti, che sia una super mega magica edizione, ancora più super dell’anno scorso», ha concluso Arisa. Non è passato inosservato poi l’emoticon del cuore che Lorella Cuccarini ha lasciato tra i commenti, a conferma del legame che hanno costruito nella passata edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)





© RIPRODUZIONE RISERVATA